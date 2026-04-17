Barça - Bayern Múnich, en directo hoy el partido de la Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo

Los chicos de Xavi Pascual no tienen margen alguno, ya que en caso de derrota podrían caer de las 10 primeras posiciones y verse completamente eliminados en caso de triunfo del Dubai Basketball

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este interesante partido de Euroliga entre el Barça y el Bayern Múnich , correspondiente a la 38ª jornada de la competición continental, y que se disputa este viernes 17 de marzo desde las 20:30 horas en el Palau Blaugrana. Luego entraremos en detalles, pero la premisa fundamental es que los de Xavi Pascual necesitan ganar para asegurar su pase al play-in . ¡Empezamos!

Dos de los entrenadores más queridos por la parroquia blaugrana, Xavi Pascual y Svetislav Pesic , se dan cita en este crucial partido para los catalanes.

"El equipo respira ilusión, motivación y ganas. Conseguir la clasificación para el 'play in' sería una pequeña recompensa al esfuerzo de la temporada . Los jugadores tienen la motivación al máximo, pero el partido se gana al final y no al principio . Hay que tener tranquilidad. Controlar las emociones será lo más complicado ", sentencia.

No es un todo o nada, pero se acerca. Las tres derrotas consecutivas sufridas por el Barça en la Euroliga convierten en más que vital el partido de hoy viernes 17 de abril frente al Bayern Múnich, ya que en caso no ser capaces de sacar la victoria correrían el riesgo de caer eliminados de la máxima competición continental.

Sí, estamos ante un partido especial, y por varios aspectos. Además de la importancia del resultado final, se trata del último encuentro en los banquillos de una leyenda de los mismos como es Svetislav Pesic, a quien la entidad blaugrana realizará un homenaje ante del salto inicial. No sorprende, ya que ha dirigido al equipo en dos etapas, siendo el artífice técnico de la primera Euroliga de la historia de la escuadra de la Ciudad Condal en la temporada 2003-04.

Volviendo al choque en sí, las cuentas para el Barcelona son sencillas. Si gana estará en el play-in y, dependiendo del resto de resultados acabará entre el octavo y el décimo lugar. Para ser exactos, podría terminar octavo si vence y además el Mónaco gana y pierden el Estrella Roja y el Panathinaikos; noveno si los que vencen son los equipos del Principado y el heleno pero cae el serbio; o décimo en el resto de combinaciones.

¿Y cuál es el peor escenario posible? El de la derrota combinada con la victoria de Dubai Basketball ante el Valencia Basket, ya que les llevaría al 11º puesto; es decir, estarían eliminados.