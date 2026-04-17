Barça - Bayern Múnich: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Con el agua al cuello. Así llega el Barça a la cita de este viernes 17 de abril en la Euroliga frente al Bayern Múnich, último partido de la fase regular y en el que necesitan una victoria para asegurar su presencia en el 'play in'. Además, será una noche emotiva, ya será el último partido del legendario entrenador Svetislav Pesic.

Pese a ser actualmente el técnico de los alemanes, nadie olvida lo importante que ha sido el serbo-alemán para la entidad blaugrana, con la cual tuvo dos exitosas etapas (2002-04 y 2018-20), en las que conquistó la primera Euroliga de la entidad (2002-03), dos Ligas (2002-03 y 2003-04) y tres Copas del Rey (2003, 2018 y 2019).

Dada tal trayectoria, la entidad azulgrana dedicará un homenaje a Pesic antes del duelo, pero tras el salto inicial no habrá margen para más festejos, pues el Barça, décimo clasificado (20-17), quedará eliminado si pierde y el Dubái Basketball, undécimo (19-18), gana como local al Valencia Basket.

Al otro lado de la balanza tenemos que el conjunto de Xavi Pascual podría terminar octavo si vence y además el Mónaco gana y pierden el Estrella Roja y el Panathinaikos; noveno si los que vencen son los equipos del Principado y el heleno pero cae el serbio; o décimo en el resto de combinaciones.

El Barça atraviesa por un momento delicado

En cualquier caso, el cuadro catalán llegará a la cita en un momento delicado tras haber encadenado tres derrotas en Europa contra rivales directos que han evidenciado las limitaciones de una plantilla cansada y mermada en la dirección de juego por las bajas de los bases Nico Laprovittola y Tomas Satoransky, que podría reaparecer en las próximas fechas.

Y por si faltase algo el ambiente está enrarecido, ya que Pascual, que tiene contrato hasta 2028, ha supeditado públicamente su continuidad a la construcción de un proyecto competitivo, y el club promete un incremento presupuestario y una renovación que implicará la salida de un grueso importante de la plantilla actual.

A qué hora es el Barça - Bayern Múnich de la jornada 38 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Barça y el Bayern Múnich, perteneciente a la jornada 38 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 17 de abril a partir de las 20:30 horas en el Palau Blaugrana de la Ciudad Condal.

Dónde ver en TV y online el Barça - Bayern Múnich de la jornada 38 de la Euroliga

Este partido entre el Barça y el Bayern Múnich se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo de los clubes españoles se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA