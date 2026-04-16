Real Madrid - Estrella Roja, en directo hoy el partido de la Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo

Partido vital para los blancos, que asegurarán la tercera plaza en caso de lograr la victoria, pero que podrían caer hasta el sexto lugar si no consiguen imponerse a los serbios

¡Muy buenas tardes! Ya estamos aquí hoy jueves 16 de abril para vivir juntos este Real Madrid - Estrella Roja correspondiente a la 38ª jornada de la Euroliga , el cual vivirá su salto inicial a las 20:45 horas y será determinante para conocer la clasificación final de los dirigidos por Sergio Scariolo . ¡Vamos al lío!

Los blancos serán segundos si ganan y el Valencia Basket no es capaz de sacar adelante su partido en cancha del Dubai Basketball . Sin embargo su destino bailará en el hipotético caso de que se impongan los serbios . Si se da esa situación la clasificación de los españoles quedaría en manos de lo que hagan el Hapoel IBI Tel Aviv, el Fenerbahce y el Zalgiris de Kaunas . Si gana solo uno de ellos será cuarto; si ganan dos, quinto; y si ganan los tres, sexto.

El Real Madrid cierra este jueves 16 de abril (20:30 horas) la fase regular de la Euroliga recibiendo al Estrella Roja en lo que es un partido muy relevante, ya que si bien los de Sergio Scariolo tienen asegurada su presencia en los cuartos de final, aún está en juego el factor cancha, algo esencial para avanzar hacia la Final Four de la máxima competición continental.

Las cuentas de los madridistas frente a los serbios están muy claras. En caso de ganar aseguran ser al menos terceros y pondrán en entredicho la segunda plaza del Valencia Basket, a la cual llegarían en caso de que los taronja cayesen el viernes ante Dubai Basketball. ¿Y si pierden? Pues dependiendo de otros resultados podrían caer hasta la sexta posición.

Ya hemos dicho que el factor cancha es importante, pero más aún para un equipo como el Madrid, que en su casa se ha mostrado intratable para sucumbir una sola vez en 18 encuentros, ante el Panathinaikos, mientras que a domicilio ha tenido muchos más problemas.

Un Real Madrid sin bajas

Para alcanzar el objetivo Sergio Scariolo contará con todos sus hombres, por lo que podrá rotar y hacer uso de ellos como estime oportuno. El italiano se muestra satisfecho por lo conseguido por su plantilla y la situación clasificatoria en la que encaran este último compromiso.

"En septiembre hubiera firmado al 101% estar así, sin ninguna duda. Y no conocía a priori la gran diferencia de competitividad de esta Euroliga respecto a todas las anteriores. Porque ha sido la más competitiva, la que ha tenido más grandes equipos, la que ha presentado más dificultades de siempre; lo que es un factor añadido", sentencia.