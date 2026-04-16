Real Madrid - Estrella Roja: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los jugadores de Sergio Scariolo saltarán a la cancha con el deseo de conseguir una victoria que les permita alcanzar la segunda plaza en la clasificación general

A los blancos les toca rematar la faena. Tras meses en los que pese a las dificultades a domicilio se ha mantenido arriba, ahora llega la hora de cerrar el trabajo recibiendo al Estrella Roja en la última jornada de la fase regular de la Euroliga. ¿Cómo hacerlo? Con un triunfo que le permitiría al menos asegurar que concluye en una de las tres primeras posiciones, certificando además el factor cancha en la primera ronda de playoffs.

Pese a que la derrota ante Olympiacos complicó la vida a los de Sergio Scariolo, rápidamente retomaron el buen rumbo con una victoria de prestigio en terreno del Fenerbahçe turco, actual campeón del torneo continental.

Ya sellado el objetivo de estar de manera directa en la postemporada, ahora le toca pelear por una ventaja de campo que para ellos puede ser crucial, ya que en lo que va de campaña solo un foráneo ha ganado en el Movistar Arena en la máxima competición europea, el Panathinaikos griego el pasado día 13 de noviembre (77-87).

Las cuentas del Real Madrid, que puede ser hasta segundo

El rival también es propicio para cerrar la liguilla con victoria. Los serbios solo han ganado en dos de sus últimas nueve visitas. La cuenta en sencilla. Los blancos serán segundos si ganan y el Valencia Basket no es capaz de sacar adelante su partido en cancha del Dubai Basketball.

Sin embargo su destino bailará en el hipotético caso de que el Real Madrid, que inicia la fecha con un balance de 23-14, pierda. En caso de derrota su clasificación quedaría en manos de lo que hagan el Hapoel IBI Tel Aviv, el Fenerbahce y el Zalgiris de Kaunas. Si gana solo uno de ellos será cuarto; si ganan dos, quinto; y si ganan los tres, sexto.

A qué hora es el Real Madrid - Estrella Roja de la jornada 38 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Partizan y el Baskonia, perteneciente a la jornada 38 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 16 de abril a partir de las 20:45 horas en el Movistar de la capital de España.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Estrella Roja de la jornada 38 de la Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Estrella Roja se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo de los clubes españoles se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

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