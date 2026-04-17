Dubai Basketball - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

La gran temporada del conjunto taronja le permite llegar a la última jornada de la máxima competición continental con el factor cancha asegurado de cara a la ronda de cuartos de final

Con los deberes hecho. Así cerrará el Valencia Basket este viernes 17 de abril la larga fase regular de la Euroliga en Bosnia, país en el que juega el Dubai Basketball sus partidos como local desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La trayectoria del conjunto dirigido por Pedro Martínez le ha permitido llegas desahogado al presente, ya que en la anterior jornada se aseguró terminar en el 'top cuatro', lo que le da ventaja de pista en el primer cruce de playoffs, el de cuartos de final.

En cuanto al Dubai, este tiene opciones de entrar en el 'play in', una serie de eliminatorias que disputarán los equipos que estén entre la sexta y la décima posición. Para conseguirlo necesita ganar al Valencia y que el Barcelona pierda, puesto que ocupa actualmente la undécima posición con 19 triunfos, uno menos que el equipo catalán.

Precedente y bajas para el Dubai Basketball - Valencia Basket

En el choque disputado en el Roig Arena en la primera vuelta, el Valencia se impuso a un Dubai muy mermado por las lesiones por un ajustado 80-78 en un partido en el que estuvo liderado por Kameron Taylor y Omari Moore y al que le dio la vuelta en el último parcial.

Para este choque, el técnico mantiene la baja de Xabi López-Arostegui, que lleva un mes de baja por problemas musculares, pero recupera a Sergio De Larrea, que se ha perdido varios partidos tras lesionar la rodilla izquierda en Bolonia.

A qué hora es el Dubai Basketball - Valencia Basket de la jornada 38 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Dubai Basketball y el Valencia Basket, perteneciente a la jornada 38 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 17 de abril a partir de las 20:00 horas en el Coca Cola Arena de Dubai.

Dónde ver en TV y online el Dubai Basketball - Valencia Basket de la jornada 38 de la Euroliga

Este partido entre el Dubai Basketball y el Valencia Basket se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo de los clubes españoles se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA