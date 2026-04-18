La afición del Real Madrid ya se ve perjudicada y toma medidas para evitar la puerta cerrada

Bersekers, Los Ojos del Tigre y La Gran Familia, las tres peñas referenciales del conjunto blanco, hacen un comunicado conjunto para evitar jugar a puerta cerrada la eliminatoria de playoffs contra el Hapoel Tel Aviv

Imagen de la grada del Movistar Arena durante un partido de Euroliga del Real Madrid.IMAGO

Se veía venir. Tras lo acontecido en una fase regular de la Euroliga en la que los equipos de Israel han jugado habitualmente a puerta cerrada en sus visitas a España, ahora el Real Madrid encara su eliminatoria de cuartos de final frente al Hapoel Tel Aviv con la gran duda de si las cosas seguirán igual o se permitirá público. Por ello, porque ya sienten que vana. verse seriamente perjudicados, la afición del conjunto blanco se ha pronunciado para pedir a su equipo que no permita que eso ocurra.

Han sido exactamente Bersekers, Los Ojos del Tigre y La Gran Familia, las tres peñas de referencia del club, las que se han puesto manos a la obra para evitar lo que entienden es un atropello contra sus intereses. El mensaje es claro: "Queremos animar. Fuera política del deporte".

Si bien por el momento no hay decisión al respecto, la afición demanda al Madrid que vele por los intereses de sus aficionados, los cuales solo verán defendidos en el caso de que se acabe jugando con público; y no solo con los socios, sino también vendiendo entradas generales.

Como decíamos, esta temporada ha sido habitual la disputa de encuentros a puerta cerrada en España ante los equipos israelíes de la competición, el Maccabi y el Hapoel, por motivos de seguridad, ya que las visitas de estos daban pie a protestas por la actual situación política.

La gran excepción, el Valencia Basket

Mirando por los suyos, y hasta cierto punto desoyendo las recomendaciones de las autoridades, la entidad taronja decidió jugar su partido ante el Hapoel en el Roig Arena con sus abonados en las gradas el pasado 28 de enero. Tal precedente hace entender a las peñas madridistas que pueden jugar con público sin que suceda episodio alguno que deban lamentar.

"Resulta lamentable que, supuestamente, no se pueda asegurar la seguridad de aficionados cuando en Francia, Italia, Alemania, Grecia, Serbia y Lituania los partidos contra los equipos israelíes se juegan a puerta abierta. E incluso en España, que recordemos que en Valencia jugó con público. Por tanto, no es una cuestión de seguridad, es una cuestión puramente política y de repercusión política", subrayan.

El momento más esperado de la temporada

Para llegar al mayor número de personas posible, las peñas han publicado su comunicado en la red social 'X', esperando así una reacción del Madrid para que todos los seguidores puedan disfrutar in situ de los playoffs de la Euroliga.

"No puede ser que en los partidos más esperados del año los abonados y el resto de madridistas no podamos animar a nuestro equipo. El club tiene que velar por sus intereses y el de sus aficionados y forzar a que se juegue a puerta abierta", sentencian.