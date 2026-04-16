Simeone esconde las cartas del Atlético de Madrid para medirse a la Real Sociedad en Copa del Rey

El técnico argentino ofreció una lista de convocados en la que aparecen dos jugadores con la baja médica como Hancko y Giménez. Los titulares frente al Barcelona tuvieron una sesión de recuperación

El Atlético de Madrid, aún con cierta resaca tras eliminar al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, ya está concentrado de cara a la final de Copa del Rey que disputará el próximo sábado en el Estadio de la Cartuja de Sevilla ante la Real Sociedad. El Atlético de Madrid de Simeone se ha ejercitado este jueves después de que se produjese el clásico 'Media Day' en el que varios jugadores atendieron a los medios de comunicación.

El plan del Atlético de Madrid de cara a la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad del próximo sábado es concentrarse este mismo jueves en un hotel de Madrid para mañana viernes poner rumbo a la capital de Andalucía. Antes de eso, el Atlético de Madrid se entrenó este jueves con dos grupos claramente diferenciados.

Por un lado estaban los que fueron titulares ante el Barcelona en la vuelta de cuartos de Champions League que tuvieron sesión de recuperación y por otro el resto de jugadores entre los que se encontraban Álex Baena, Marc Pubill o Pablo Barrios. Tras la sesión, el Atlético de Madrid ofreció su lista de convocados con dos pequeñas sorpresas como son la inclusión de Hancko y Giménez, ambos con una situación de baja médica.

La lista de convocados del Atlético de Madrid para enfrentarse a la Real Sociedad en la Copa del Rey

En esta lista de convocados también entró Pablo Barrios, que tal y como apuntamos anteriormente, se ejercitó junto al resto de sus compañeros este jueves y es un futbolista importante para Simeone. La lista de convocados la conforman los siguientes 23 futbolistas: Musso, Giménez, Ruggeri, Mendoza, Johnny Cardoso, Koke, Griezmann, Barrios, Sorloth, Álex Baena, Almada, Oblak, Marcos Llorente, Lenglet, Nahuel Molina, Hancko, Marc Pubill, Julián Álvarez, Giuliano, Obed Vargas, Lookman y Nico.

Con la lista de convocados del Atlético de Madrid ya publicada y con los de Simeone viajando a Sevilla este próximo viernes, en la capital de Andalucía ya está el trofeo de la Copa del Rey. Este mismo jueves, el que fuese capitán colchonero y también entrenador del Real Zaragoza esta misma temporada, Gabi Fernández, posó junto al trofeo y acompañado de otra leyenda pero en este caso de la Real Sociedad como Xabi Prieto.

El cansancio puede marcar la final de Copa del Rey

El Atlético de Madrid tendrá que echar el resto este próximo sábado ante la Real Sociedad ya que los de Simeone llegarán con una carga mayor de partidos en las piernas. Sin ir más lejos, los colchoneros jugaron su último encuentro el pasado martes y los donostiarras el sábado 11 por lo que la diferencia de tres días de descanso podría notarse si el choque se alarga en una posible prórroga. Entre el 4 de abril y el 11 de este mismo mes, la Real Sociedad ha jugado dos encuentros por cuatro del Atlético de Madrid.