Ibai Llanos emitirá en abierto la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

El creador de contenido ha anunciado, en sus redes sociales, que llevará a cabo la retransmisión, del encuentro en La Cartuja entre los de Simeone y los de Pellegrino Matarazzo, a través de su canal de Youtube, por lo que podrá ver totalmente gratis

La Cartuja cuenta las horas para acoger una nueva final de la Copa del Rey. Atlético de Madrid y Real Sociedad ya ponen rumbo a Sevilla para disputar mañana el decisivo partido. En este sentido, una de las opciones para poder seguir el encuentro será a través del canal de Youtube de Ibai Llanos.

El creador de contenido español, al igual que la propia Real Federación Española de Fútbol, ha anunciado que emitirá el partido entre los de Simeone y Pellegrino Matarazzo gratis y en abierto para todo el público. De esta manera, Ibai Llanos lo ha publicado en sus redes sociales explicando los detalles de la retransmisión, como el narrador, los comentaristas y el resto de profesionales que ha invitado para que le acompañen durante le inminente final de la Copa del Rey.

Ibai Llanos destaca la "oportunidad" de retransmitir la final de la Copa del Rey en La Cartuja

En este sentido, Ibai Llanos ha comentado sus sensaciones tras hacer oficial la noticia: "Es una oportunidad increible poder ofrecer a mi comunidad gratis la final de la Copa del Rey. Es algo histórico y me emociona saber que es la primera vez que se hace en el fútbol español. Nunca en la historia de las retransmisiones se había podido dar un partido tan importante desde el canal de un creador así que espero que os guste. Nos vemos el sábado a las 20:00".

Por otro lado, en su perfil de Instagram, Ibai Llanos, que también estará en La Cartuja para llevar a cabo La Velada, ha anunciado que "la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad se podrá ver en directo en mi canal de YouTube con imagen. Y esto es algo totalmente histórico porque jamás en la historia de este país un creador de contenido había podido emitir fútbol gratis en directo con imagen y en este caso de un partido tan importante como es la final de la Copa del Rey".

Los protagonistas de la retransmisión en el canal de Youtube de Ibai Llanos

Por su parte, Ibai Llanos ha apuntado quién estará al mando de la narración y los comentarios a pie de campo durante la retransmisión de la final de la Copa del Rey en La Cartuja: "Estará Miguel Ángel Román como narrador del partido en mi canal, para mí uno de los mejores narradores de este país si no el mejor. Víctor Navarro estará a pie de campo entrevistando a los jugadores, a la gente que estéis por allí también en Sevilla y nos traerá la última hora de la final de Copa".

Por último, el creador de contenido español ha concluido apuntando que "lo podréis seguir a partir de las 8 de la tarde en mi canal de YouTube, porque estaremos haciendo una hora de previa, y a partir de las 9 de la noche se podrá ver el partido con imagen". Por ello, solo queda esperar a que llegue el día de mañana, el más esperado por Atlético de Madrid y Real Sociedad, que cada vez están más cerca de poder lograr su primer título de la temporada.

Youtube se pronuncia por la elección de Ibai Llanos con La Copa del Rey

Por un lado, Shamik Savjani, director de Estrategia en PEAK Sport Media, ha valorado la noticia: "La Copa del Rey es una competición con una historia enorme, y este tipo de iniciativas ayudan a acercarla a nuevos fans de una manera innovadora y auténtica. Ha sido un placer trabajar con la Federación, Ibai y YouTube para hacer algo distinto y especial por la final".