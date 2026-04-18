Atlético de Madrid - Real Sociedad: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online la final de la Copa del Rey

La final de la Copa del Rey se jugará en La Cartuja y tendrá como protagonistas al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se medirán en la final de la Copa del Rey. La Cartuja será el gran escaparate de ambos equipos que se citan en el estadio sevillano en busca del primer título de la temporada 25/26.

Como llegan a la final de la Copa del Rey el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

El descanso ha sido prioritario en los últimos días para el Atlético de Madrid tras la clasificación para las semifinales de la Champions League con un extenuante partido de vuelta contra el Barcelona, el pasado martes, rumbo a la final de la Copa del Rey con 94 horas entre el fin de un duelo y el principio de otro, ambos concluyentes. De las 23:00 horas del martes, después de 102 minutos de juego de un choque al límite en el Metropolitano, a las 21:00 de este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla, cuando competirá por el título con un once muy similar al que alineó este mismo martes ante el Barcelona, salvo algún mínimo cambio; el regreso a la lista de Pablo Barrios tras dos lesiones musculares que lo han dejado fuera de 16 de los últimos 17 partidos y la vuelta de Marc Pubill después de su sanción en la Champions League. Es duda David Hancko y es baja José María Giménez, que no se entrenó en la última sesión ya en La Cartuja. Sí lo hizo el central eslovaco.

Enfrente, la Real Sociedad aterriza en la capital hispalense con la mochila llena de ilusión por disputar una final con público 38 años después. La afición se ha desplazado en masa recorriendo la península de arriba a abajo, y el objetivo no es otro que alzar la cuarta Copa del Rey en la historia del club. Para ello, el cuadro txuri urdin deberá hacer un partido prácticamente perfecto ante un equipo en gran estado de forma, pero los donostiarras tienen armas para hacer daño al rival. El equipo llega descansado y al alza desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, y ha demostrado su solvencia en escenarios de alto nivel y exigencia. Matarazzo ha facilitado una lista de convocados de 25 futbolistas en la que figuran Yangel Herrera y Gorrotxategi, ambos recuperados tras cerca de un mes en el dique seco. Zubeldia, Rupérez y Odriozola son las únicas bajas.

Atlético de Madrid - Real Sociedad ¿A qué hora y dónde es la final de la Copa del Rey?

La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad se jugará en el estadio de La Cartuja el 18 de abril. El partido dará comienzo a las 21:00 horas de la noche.

Atlético de Madrid - Real Sociedad: ¿Dónde ver en directo por televisión?

La final de la Copa del Rey será retransmitida en directo por la televisión publica, en concreto por el canal La 1, tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas. Además, a parte de la televisión pública, la final de la Copa del Rey también se retransmitirá a través del canal de Youtube de Ibai Llanos.

Atlético de Madrid - Real Sociedad: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas a la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de esta final y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Pablo Simeone, de Pellegrino Matarazzo y del resto de protagonistas.