Hancko recibe el visto bueno y Giménez protagoniza la nota negativa del Atlético de Madrid

El central uruguayo es la única baja que presenta el cuadro de Simeone para la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad

El Atlético de Madrid ultima los preparativos para la final de la Copa del Rey. Los colchoneros se medirán a la Real Sociedad y lo harán con Hancko en los planes de Simeone, pero con la más que probable ausencia de Giménez, que sigue sin ejercitarse con el grupo. El esloveno se ha reincorporado a los entrenamientos para formar parte del esquema del argentino de cara a la final de Copa, mientras que Giménez ha protagonizado la nota negativa siendo la única baja que presenta el cuadro madrileño. Pablo Barrios, por su parte, sí se ejercita con el grupo y Simeone ha confirmado que estará en la convocatoria para el choque.

Hancko vuelve con el grupo y Giménez se perderá la final de la Copa del Rey

Ambos eran las dos dudas del equipo en su viaje a Sevilla, con diferente resultado en la sesión preparatoria de este viernes, con lo que previsiblemente el central uruguayo será la única ausencia por lesión. Giménez se perderá su cuarto encuentro seguido. Sin embargo, Hancko tiene opciones de llegar al partido.

Su reincorporación al grupo es una buena señal, no definitiva, tras sufrir una torcedura de tobillo hace una semana y media, en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Barcelona en el Camp Nou. No jugó por ese motivo ni contra el Sevilla ni la vuelta de la eliminatoria. Este viernes fue su primer entrenamiento con el grupo desde entonces, con lo que habrá que esperar a las horas previas al encuentro para comprobar si entra en la convocatoria final y si forma parte del once inicial, en el que sería indudable de no ser por una lesión y una recuperación tan reciente.

Giménez, única ausencia tras la vuelta de Pablo Barrios a los planes del Atlético de Madrid

La de Giménez será la única ausencia del Atlético de Madrid para la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, puesto que Simeone recupera a Pablo Barrios, que ha sido baja en 16 de los últimos 17 partidos por dos lesiones musculares en los últimos dos meses y medio, pero que ya está listo para volver a la competición en la final de la Copa del Rey. "Todos los que estén mañana en la convocatoria nos podrán ayudar, Pablo estará", anunció Simeone en la rueda de prensa previa al duelo entre los rojiblancos y los donostiarras.