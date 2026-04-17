Griezmann: "No pienso mucho en la Real Sociedad porque si no me emociono"

El atacante galo del Atlético de Madrid destaca la emoción de enfrentarse a su ex equipo en la última final de la Copa del Rey que disputará con la camiseta rojiblanca

El delantero del Atlético de Madrid, Griezmann, vivirá su último partido en la Copa del Rey con el cuadro rojiblanco. Cuando finalice la temporada, el galo pondrá rumbo a la MLS cerrando así su etapa en el equipo madrileño. El destino ha querido que la final de la Copa del Rey, que podría ser el último título como colchonero del francés a la espera de ver que pasa en la Champions League, la juegue contra su ex equipo, la Real Sociedad. En San Sebastián, el galo se forjó un nombre en el fútbol español y tuvo la oportunidad de hacer historia con los donostiarras. Es por ello que Griezmann no quiere pensar mucho en el rival que tendrá enfrente, pues las emociones desbordan al delantero.

Griezmann tiene presente a la Real Sociedad

El francés, que el pasado marzo cumplió 35 años, insistió en que está "con mucha ilusión, ganas y alegría" de disputar este encuentro ante la Real, club del que destacó que le abrió "las puertas que en Francia" le cerraron, al recordar que llegó con 14 años y estuvo cinco temporadas en la formación guipuzcoana. "No estoy pensando mucho porque si no me emociono, les debo muchísimo, me abrieron las puertas que en Francia no hicieron, será muy especial", declaró el delantero del cuadro de Simeone.

Griezmann se entrega a la afición del Atlético de Madrid

Además, Griezmann aseguró este viernes que en el Atlético de Madrid quieren regalarse "la Copa que este vestuario se merece", en alusión a la final de la Copa del Rey que disputará este sábado en el Estadio La Cartuja ante la Real Sociedad. El jugador atlético, en la conferencia de prensa de la víspera del partido en el estadio sevillano antes del entrenamiento oficial del equipo, aseguró que está "muy feliz de jugar una final" y "preparado para afrontar un partido muy difícil, en el que habrá que darlo todo en el campo". "Sí, ya lo dije, el grupo está enchufado y alegre el que juega y el que no, no hay egos, todos enfocados en el final de temporada, mañana estaremos a full para regalarnos la Copa, el vestuario se lo merece", subrayaba Griezmann que no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a la afición del Atlético de Madrid el apoyo incondicional que han recibido los jugadores esta temporada. "Darles las gracias por todo el año, es siempre un empuje en los momentos difíciles, lo vimos ante el Barca. Mañana es bonito para cualquier aficionado, ojalá darles la victoria", sentenció.