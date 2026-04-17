Matarazzo deja la puerta abierta a Gorrotxategi

El técnico de la Real Sociedad no resuelve la duda de la portería, pero sí anticipa la presencia de Gorrotxategi en la final

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, aseguró en vísperas de la final de la Copa del Rey en Sevilla que "no sólo el Atlético de Madrid está en un buen momento", que su equipo también lo está haciendo "muy bien", por lo que espera "devolverle a la afición" todo su apoyo "llevando la Copa a casa". 'Rino' Matarazzo espera "una lucha muy fuerte y un partido muy intenso entre dos equipos que quieren ganar, que están con mucha confianza y en un buen momento", y añadió que "el estado de los jugadores es 'top', todos están muy bien y preparados", con una "energía muy buena". Lo que sí hizo especial hincapié Matarazzo es en Gorrotxategi, al que deja la puerta del once titular abierta de cara a la final de la Copa del Rey.

Declaraciones de Matarazzo antes de la final de la Copa del Rey

Oyarzabal y Gorrotxategi apuntan a ser protagonistas: "Claro que Mikel puede ser determinante, pero tenemos otros jugadores que también pueden ser muy importantes. Gorrotxategi está bien físicamente, es una opción para el once inicial".

Opciones para Yangel Herrera y Aramburu: "Es un defensa muy agresivo y nuestra defensa no empieza y termina con él. Es clave para nosotros, se crece en los partidos grandes. Yangel esta convocado por lo que puede jugar, tal vez no de inicio".

La portería de la Real Sociedad: "He tomado una decisión la semana pasada, ellos lo saben y lo veréis mañana".

Gestión de la plantilla y de las emociones de cara a la final de la Copa del Rey: "Estamos muy bien, los jugadores están muy bien, estamos preparados para la final de mañana, por supuesto. Es la primera vez que juego por un título y es muy especial. Debes dar mensajes generales e individuales. Debemos asegurarnos que todos tienen la tensión óptima para el partido, puede ser malo tener demasiada, pero tenemos muy buenas sensaciones".

El estilo de Simeone y del Atlético de Madrid: "Tengo mucho respeto hacia él. Su trabajo ha sido excepcional los últimos años, tienen un estilo muy claro. En Alemania me conocían como un entrenador táctico y en España soy un técnico más de energía, hay que adaptarse".

Expectativas en la Real Sociedad: "Ya he hablado de esto. Quién se hubiera imaginado que estaríamos aquí hoy, pero no ponemos límites. Tratamos de mejorar todos los días, estoy contento con el progreso y tengo muchas ganas de más".