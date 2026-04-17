Oyarzabal toma las riendas de la Real Sociedad para la final de la Copa del Rey: "Para mí es un orgullo"

El capitán de la Real Sociedad se enfunda el traje de héroe para intentar lograr su segundo título copero con el cuadro vasco

La Real Sociedad se medirá al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey que se jugará en La Cartuja con la ilusión de poder volver a levantar el título copero, al igual que en la edición de 2020. El equipo donostiarra, tras sufrir un cambio radical con la llegada de Matarazzo, se aferra al buen momento del equipo y, en especial, a Oyarzabal, para poder terminar la temporada con un nuevo título en las vitrinas. El de Eibar, capitán del cuadro vasco, será clave en las opciones de la Real Sociedad por lograr la Copa del Rey y subraya que es "un orgullo" para él la responsabilidad que atesora de cara a la final.

Declaraciones de Oyarzabal antes de la final de la Copa del Rey

Estrella de la Real Sociedad y nervios antes de la final de la Copa del Rey: "Para mí es un orgullo. Estoy nervioso no os voy a engañar, creo que es bueno y positivo. Creo que dice que sigues teniendo ilusión y hambre. Tocará quitar esos nervios, para que ayuden y no resten".

Responsabilidad sobre los jóvenes del equipo: "Bueno, intento transmitirles tranquilidad, confianza, seguridad... Lo que hay que hacer en el campo es lo que sabemos hacer, jugar al fútbol y no pensar. Los que más años llevamos puede que estemos casi más nerviosos que los jóvenes. Para los que somos de la Real de toda la vida, hemos sido seguidores del equipo y llevamos tantos años aquí, vivir días como estos es un sueño. Poder estar aquí con compañeros que conoces desde hace tantos años es algo que pocas veces se vive".

Opciones de ganar la Copa del Rey: "Ojalá se pueda dar, no lo he pensado, no pienso en eso. Pienso en llegar mañana de la mejor manera y estar lo mejor posible. Pienso en cómo ayudar a mis compañeros y hacer todo lo que esté en mis manos. Llegamos bien, de verdad lo creo. Puede ser nuestro día y nos pueden salir las cosas bien. Creemos en ello, mañana lo veremos pero ahora tenemos confianza plena".

Diferencias con la Copa del Rey del 2020: "Estamos muy pocos de los que estábamos en aquella final, han cambiado muchas cosas. Es muy importante el apoyo de la gente mañana, eso nos va a ayudar. Ojalá el resultado sea el mismo. No pienso en marcar el gol, en lo que pasó. Quiero que mañana estemos hablando de que hemos ganado no de quién ha marcado".