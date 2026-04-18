La Policía Nacional evita una gran pelea en Sevilla en la previa de la final de la Copa del Rey

El buen ambiente es lo que reina en la ciudad de Sevilla en las horas previas a la disputa de la final de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Atlético de Madrid, pero las fuerzas de seguridad han interceptado a unas 150 personas, identificadas como seguidores del club vasco, que se habría citado para pelearse con aficionados del conjunto madrileño

La normalidad es la nota predominante en la ciudad de Sevilla en las horas previas de la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad. No ha habido ningún incidente reseñable y el buen ambiente ha reinado por la capital de Andalucía. Sin embargo, hay personas que están por la labor de empañar la fiesta aunque gracias a la Policía Nacional se ha evitado que Sevilla sea sede de una batalla campal. Y es que las fuerzas de seguridad han interceptado a unos 150 seguidores de la Real Sociedad, en la noche de este viernes, que se habrían citado con aficionados del Atlético de Madrid para pelearse.

La Policía Nacional ha retenido en las calles de Sevilla, concretamente a en la Plaza de San Antonio cuando caminaban por la calle San Vicente, a unos 150 seguidores de la Real Sociedad para evitar que se encontraran con aficionados del Atlético de Madrid con los que supuestamente se había citado para pelearse.

Según informa Onda Cero, a estas personas se les han incautado palos de hierro, bates, cascos y material de ocultamiento. Por tanto, la rápida intervención de la Policía Nacional ha evitado una batalla campal que hubiera deslucido la magnífica convivencia que están teniendo las dos aficiones, de Real Sociedad y Atlético de Madrid, hasta el momento.

El buen ambiente entre aficiones del Atlético de Madrid y Real Sociedad, la nota predominante en Sevilla

Sevilla se ha vestido de gala para recibir a las aficiones del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad, quienes son los dos equipos que van a disputar la final de la Copa del Rey este sábado.

En los días previas al comienzo del encuentro el ambiente que se está viviendo en la ciudad es magnífico ya que la convivencia entre las dos aficiones está siendo ejemplar. Seguidores de Atlético de Madrid y Real Sociedad se cruzan por las calles, bares y restaurantes y todo ha sido calma y mucho respeto, llegando incluso a compartirse buenos momentos.

Por el momento, no ha habido que lamentar ningún tipo de incidente, ya sea por el civismo de la gran mayoría de aficionados que sólo ha viajado a Sevilla para disfrutar del fútbol o por la intervención de la Policía Nacional que, como suele ser habitual, ha tenido que trabajar duro para impedir que los seguidores más radicales y violentos empañen lo que es la gran fiesta del fútbol español.

Por el momento, en la ciudad de Sevilla se respira tranquilidad y alegría y se espera que todo sea así hasta que finalice la gran final de esta Copa del Rey en la que el Atlético de Madrid y Real Sociedad buscan proclamarse campeón del primer gran torneo de esta temporada.