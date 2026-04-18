¿Favorito para la final de la Copa del Rey? Los comentaristas hablan sobre ello: "Cualquier escenario es posible"

ESTADIO Deportivo ha tenido el placer de poder hablar con los comentaristas de la final de la Copa del Rey en Movistar +, todo esto en las horas previas al partidazo de La Cartuja

Este sábado en Sevilla está siendo un día más que especial, ya que se juega la tan ansiada final de la Copa del Rey, que enfrentará a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid. Una cita que tendrá un sabor especial, ya que son dos equipos deseosos de poder brindar de nuevo un título a su afición. Los txuriurdines pudieron brindarle ese lujo en el año 2021 a su afición, aunque todo ocurrió en una final totalmente descafeinada ante la falta de público en las gradas, por lo que el destino brinda una segunda oportunidad a la Real para poder hacerlo con toda su hinchada. Por otro lado está el Atlético de Madrid, que viene de conseguir el pase a semifinales de la Champions y quiere repetir el hito conseguido hace unos años en el Santiago Bernabéu con gol de Miranda.

El partido se podrá vivir a través de Movistar +, que contará con un importante dispositivo para contar todos los detalles de este encuentro. En ESTADIO Deportivo, hemos tenido la oportunidad de poder hablar con los encargados de llevar toda la emoción a casa, pudiendo charlar con Carlos Martínez, Ricardo Sierra, Mónica Marchante y Álvaro Benito.

"En una final, evidentemente, por el peso histórico que tiene, por los títulos, por el momento de forma en el que está también y por el subidón de estar en las semifinales de la Champions, el favorito es el Atlético de Madrid. Pero, ojo, que el Atlético de Madrid no cometa un error pensando que no tiene rival esta noche. La Real es un equipazo", declaró Mónica. También lo veía así Ricardo Sierra, aunque se aventuró a darle una victoria al equipo de Donosti. "Veo al Atleti favorito, por el estado en el que vive ahora mismo y porque es un equipo tremendamente complicado, muy competitivo. Pero, por ejemplo, veo que la ilusión ahora mismo que tiene la Real puede igualar en condiciones lo que es el partido (...) 2-2, se decide en penaltis. Y en penaltis, venga, voy a arriesgar, se lo lleva la Real", respondió.

Álvaro Benito, por su parte, quiso mostrarse algo más contemplativo, analizando las virtudes de ambos equipos. "Espero un partido muy vertical. El Atlético se siente muy cómodo también esperando y corriendo, con jugadores como Marcos Llorente, Lookman, Giuliano, Julián... Jugadores que se desenvuelven muy bien en los ataques rápidos. Y la Real juega eso. La Real juega un bloque medio, esperar y ataques en muy pocos segundos, cargando con mucha gente el área, pero siendo muy verticales. Ahí se han sentido muy cómodos desde la llegada del nuevo técnico. Y con éxito", respondió.

Por último, Carlos Martínez no quiso tampoco entrar en predicciones, ya que espera cualquier guion del encuentro. "Un partido muy especulativo, en la que haya mucho respeto y que nadie intente fallar, por lo tanto que pasen pocas cosas. También cabe la locura, ya que son dos equipos muy verticales, capaces de generar goles con no demasiado. Cualquier escenario es posible", finalizó.