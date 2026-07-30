Movimientos en el Bayern de Múnich que pueden resolver el futuro de Bryan Zaragoza

Max Eberl ha dejado claro que el jugador de 24 años no entra en sus planes: "No tendrá un papel importante", confirmó el director deportivo del equipo alemán. El extremo podría buscar salida mientras Sevilla y Espanyol siguen atentos a su situación

El futuro de Bayern de Múnich es incierto en este momento del mercado de fichajes. El jugador tiene contrato con el conjunto de Vincent Kompany hasta junio de 2029, pero desde la dirección deportiva tienen claro que su futuro pasa lejos de Alemania. Además, viene de sufrir una importante lesión en su rodilla en el mes de abril que le ha dejado fuera de los terrenos de juego desde entonces. El Sevilla, mientras tanto, sigue atento a su situación

Bryan Zaragoza no atraviesa el mejor momento de su carrera, pese a empezar la temporada teniendo minutos con el Celta de Vigo, alcanzando los 19 encuentros en LaLiga EA Sports, el delantero decidió firmar una cesión con la Roma hasta final de campaña. En este sentido, entre decisiones técnicas y lesiones, el jugador español no ha podido tener continuidad con Gasperini, algo que parece que no va a cambiar con Vincent Kompany.

El Bayern confirma las sospechas con Bryan Zaragoza

Max Eberl ha confirmado en el diario Bild su postura con el futuro de Bryan Zaragoza, además de otros dos futbolistas: "Hemos comunicado abiertamente que tenemos tres jugadores, Sacha, Bryan y João, a quienes estaríamos dispuestos a dejar marchar. Tienen contrato con el FC Bayern, y debemos respetarlo; ambos firmamos sus contratos. Sin embargo, creo que estos tres jugadores no tienen futuro en el FC Bayern".

El director deportivo del Bayern de Múnich reconoció que los jugadores saben las sensaciones del club: "Conocen la situación. Entrenan con nosotros, pero ya no tendrán un papel importante en nuestros planes. Son buenos jugadores, entrenan bien y, por ahora, seguirán con nosotros. Pero el plan es que den el siguiente paso en otro equipo".

Max Eberl, sobre Bryan Zaragoza: "No tendrá un papel protagonista"

Max Eberl comentó la situación de Bryan Zaragoza y los otros dos futbolistas si optan por quedarse en el Bayern de Múnich la siguiente temporada: "Si alguno de ellos decide quedarse, será relativamente difícil y complicado para él porque no tendrá un papel protagonista. Nuestra plantilla es la que hemos configurado, estos tres no entran en ella".

El director deportivo del Bayern de Múnich, junto a Christoph Freund, explicó que desde España e Italia ha habido poco movimiento en torno a una posible propuesta o interés en Bryan Zaragoza o algún otro jugador del equipo de Vincent Kompany: "Si exceptuamos a los clubes ingleses, veremos que hasta ahora ha habido relativamente poca actividad en España e Italia".

En el Bayern de Múnich fueron preguntados por una operación en la que incluyan una cesión con opción de compra, a lo que respondieron lo siguiente: "Ese no es nuestro plan, pero no descartamos nada por el momento. Tanto Palhinha como Boey son jugadores muy interesantes con mercado. Creo que encajarían bien en muchos equipos".

La situación de Bryan Zaragoza en el mercado de fichajes

Por ello, queda esperar a los movimientos que pueden estar interesados en el fichaje de Bryan Zaragoza, como ha sido el Sevilla desde LaLiga EA Sports, o incluso un Espanyol liderado por Monchi desde la dirección deportiva. El extremo podría encontrar en España la continuidad que tuvo durante su etapa en el Granada, Osasuna y Celta de Vigo. De hecho, con el conjunto navarro alcanzó los 27 partidos disputados en la 2024/2025.

Sin embargo, el aspecto físico de Bryan Zaragoza será determinante para que pueda firmar por un nuevo equipo. El jugador de 24 años ya se quedó sin poder disputar un minuto en el choque del pasado sábado entre el Bayern de Múnich y el Wehen, recuperándose de una lesión de rodilla que le tiene sin poder vertirse de corto de momento. Todo ello, sumado al plan del equipo alemán, que es intentar buscarle una salida al malagueño.