John Sones firma con el Inter hasta 2028 tras salir libre del Manchester City

El central inglés inicia su primera aventura fuera de la Premier League después de diez temporadas, 295 partidos y 20 títulos con el equipo de Pep Guardiola, para ponerse bajo las órdenes de Cristian Chivu

John Stones ya es nuevo jugador del Inter de Milán. El campeón italiano ha oficializado la incorporación del central inglés, que llega libre tras finalizar su contrato con el Manchester City y firma hasta el 30 de junio de 2028.

A sus 32 años, afrontará su primera experiencia profesional fuera de Inglaterra. El movimiento aporta jerarquía, salida de balón y versatilidad a una defensa obligada a renovarse después de las salidas de dos veteranos como Francesco Acerbi y Stefan de Vrij.

John Stones llega gratis al Inter y firma hasta junio de 2028

El comunicado oficial del Inter pone fin a una de las oportunidades más atractivas que permanecían abiertas en el mercado de agentes libres, anteponiéndose al Chelsea de Xabi Alonso. Stones había terminado el 30 de junio su vinculación con el Manchester City, por lo que el conjunto nerazzurro no tendrá que abonar ninguna cantidad en concepto de traspaso.

El contrato tendrá una duración de dos temporadas, una fórmula que también limita el riesgo de la apuesta. El Inter incorpora a un futbolista de enorme experiencia sin realizar un desembolso por su ficha, mientras que Stones encuentra un proyecto de Champions en el que puede recuperar el protagonismo perdido durante sus últimos cursos en Inglaterra.

El internacional inglés llega al vigente campeón de la Serie A, un equipo que conquistó también la Coppa Italia y que ha renovado a Cristian Chivu hasta 2028 después del doblete nacional conseguido durante la pasada temporada. El entrenador rumano recibe así una pieza preparada para competir desde el primer día y dar jerarquía en la zaga.

Cristian Chivu encuentra en Stones el perfil ideal para la defensa del Inter

El encaje deportivo explica buena parte de la operación. Stones puede desenvolverse como central derecho, ocupar la posición más retrasada de una línea de tres e incluso avanzar hasta el centro del campo durante la fase de construcción. Esa polivalencia fue una de las razones que le convirtieron en una pieza especial para Pep Guardiola.

El Inter gana un defensor capaz de superar líneas con el pase y sostener la posesión cuando el rival presiona arriba. También incorpora liderazgo para acompañar a Alessandro Bastoni, Manuel Akanji y Yann Bisseck en una zaga que necesitaba experiencia después de perder a Acerbi y De Vrij.

Su llegada permite a Chivu introducir variantes sin modificar la identidad del equipo. Stones está acostumbrado a defender lejos de su portería, interpretar los espacios a la espalda de los centrocampistas y participar en la elaboración como un jugador más de la medular. La incógnita no está en su comprensión táctica, sino en su continuidad física.

John Stones deja el Manchester City con 295 partidos y 20 títulos

Stones cierra una etapa de diez temporadas en el Manchester City. Llegó procedente del Everton en agosto de 2016 y termina su trayectoria en el Etihad con 295 encuentros oficiales, 19 goles, 9 asistencias y 213 victorias.

En su palmarés aparecen seis Premier League, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, tres Community Shield, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Un recorrido que le sitúa entre los futbolistas fundamentales del ciclo más exitoso de la historia del Manchester City.

Su momento más influyente llegó durante la temporada 2022/23. Guardiola le convirtió en un híbrido entre central y mediocentro y Stones respondió siendo decisivo en el triplete 'citizen'. Incluso fue incluido en el equipo ideal de aquella Champions. La final de Estambul dejó además una curiosidad: el inglés completó sus siete regates ante el Inter, el mismo club al que ahora llega para iniciar una nueva etapa.

Las lesiones redujeron su protagonismo con Pep Guardiola

El peso de Stones fue disminuyendo en las últimas campañas. Una lesión de cadera condicionó el comienzo de la temporada 2023/24 y sus problemas físicos volvieron a limitarle un año después. La consagración de Josko Gvardiol y Rúben Dias, junto a las lleagdas de Abdukodir Khusanov y Marc Guéhi aumentaron además la competencia en el eje defensivo.

Durante su último curso en Mánchester disputó 18 encuentros entre todas las competiciones, únicamente nueve de ellos en la Premier League. Guardiola recurrió a él principalmente en los torneos de copa, donde incluso ejerció como capitán en varias ocasiones, pero ya no disfrutó de la regularidad de sus mejores años.

Ese historial representa el principal riesgo para el Inter. El equipo italiano no necesita descubrir qué puede aportar Stones con el balón, pero sí gestionar su carga de minutos para mantenerlo disponible durante una temporada larga. El contrato hasta 2028 refleja precisamente ese equilibrio entre impacto inmediato y prudencia.

El Mundial 2026 impulsa a Stones antes de su llegada a la Serie A

Su participación con Inglaterra durante el Mundial 2026 ha servido para despejar parte de las dudas. Stones intervino en cinco partidos y tuvo protagonismo en las eliminatorias que condujeron a la selección inglesa hasta la tercera posición, incluida la victoria ante Francia en el encuentro por el bronce.

El nuevo defensa del Inter suma ya 94 internacionalidades. También disputó las finales de las Eurocopas de 2021 y 2024 y formó parte del combinado que alcanzó las semifinales de los Mundiales de 2018 y 2026. Milán recibe, por tanto, a un futbolista acostumbrado a los escenarios de máxima presión.

La operación tiene una lectura clara para las dos partes. El Inter obtiene a coste cero un central de élite para defender el Scudetto y competir en Europa. Stones, por su parte, cambia la Premier League por la Serie A con la oportunidad de demostrar que su etapa al máximo nivel todavía no ha terminado.