Carboni, ex del Valencia, da un palo y no es nada optimista: "No veo entusiasmo en la propiedad de cambiar las cosas"

El equipo que entrena Carlos Corberán sigue coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división, de los cuales no se termina de alejar. Una situación que no gusta a antiguos jugadores del club de Mestalla como el lateral izquierdo italiano

Amedeo Carboni, una de las grandes estrellas y de los mejores jugadores del Valencia CF a comienzos de este siglo, ha mostrado su pena y su lástima por la situación deportiva por la que atraviesa actualmente el club de Mestalla. Coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división durante una temporada más, el que fuera lateral izquierdo del equipo valencianista no se ha mordido la lengua a la hora de criticas la gestión de Peter Lim, máximo accionista de la entidad.

Amedeo Carboni ha criticado con dureza a Peter Lim y a Meriton a los cuales ha acusado de no querer que el Valencia CF crezca y vuelva a ser aquel equipo que se clasificaba para competiciones europeas e incluso peleaba por ganar títulos. "No veo entusiasmo en la propiedad de cambiar las cosas y volver a ser el Valencia de siempre. Esta rutina de año a año me duele mucho", ha explicado a los compañeros de Tribuna Deportiva.

A continuación, el que fuera lateral izquierdo del Valencia CF no se ha mostrado nada optimista a la hora de que Peter Lim se vaya pronto del club. "Una persona de nivel tiene que hacer algo, no por el fútbol, sino por la ciudad. La gente que puede comprar y he hablado con algunos, preguntan por el dueño y sabe lo difícil que es".

Carboni, muy dolido por la situación del Valencia CF

Amedeo Carboni ha asegurado que le duele ver al Valencia CF peleando por lograr la permanencia en Primera división. "Siempre sigo al Valencia CF. Estamos acostumbrados a estar en la parte baja de LaLiga y hace muchos años que estamos en esas posiciones. Y esto me duele bastante".

Tampoco se ha mostrado demasiado optimista el italiano con que Peter Lim vaya a cambiar su forma de gestionar el club después de tantos años. "La gente ha estado con Lim, contra él, pero no ha cambiado nada. La única manera es que tenga otro tipo de ilusión por el Valencia, pero no lo hemos visto todavía. Si cada año vendemos a los mejores y traemos a jugadores suplentes...".

Finalmente, ha valorado positivamente la figura de Carlos Corberán, actual entrenador del Valencia CF. "En general sí, pero lo que pasa es que también el entrenador, como el futbolista, el nivel es lo que hay y hay que apañarse. Es que yo no sé qué pedirle al entrenador porque ir a Europa me parece un milagro".