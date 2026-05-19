Bezares conoce bien a Sergio Ramos y no tiene dudas: "Su proyecto en el Sevilla va a ser ambicioso"

El gaditano Juanjo Bezares jugó dos campañas con el camero en el filial y debutó el mismo día con el primer equipo nervionense. Ahora lo ve "muy ilusionado" con esta nueva etapa y recuerda que se trata de "un ganador nato"

El desembarco de Five Eleven Capital en el Sevilla FC, tras el acuerdo de compra alcanzando con sus principales accionistas, aún no es oficial. Ambas partes aún deben sentarse en la notaría y será entonces cuando el grupo inversor liderado por el empresario argentino Martín Ink tenga que demostrar sus garantías y abonar un primer pago de aproximadamente la mitad del precio acordado (450 millones de euros menos la deuda reconocida). Luego, todo ello debe ser aprobado por el Consejo Superior de Deportes. Pero nadie espera que haya problemas y son muchas las voces que dan por hecho el inicio de una nueva era en Nervión.

Los amigos de Sergio Ramos muestran su alegría

De momento, Sergio Ramos, cabeza visible del proyecto, guarda silencio, más allá de salir de la reunión de la pasada semana con la mano levantada y un claro gesto para indicar que todo había salido bien. Pero el camero está en boca de todos y muchos de sus allegados muestran ya su alegría por su segundo regreso al Sevilla FC. Esta vez no para enfundarse la camiseta, como hace dos campañas, sino para tomar decisiones de calado, pudiendo ser presidente, CEO o director general deportivo.

Al respecto, el luchador Ilia Topuria ya se mostró "orgulloso" del paso dado por su amigo, al tiempo que Jesús Navas ha reconocido que sería "muy bonito" verlo al frente del Sevilla FC. En este sentido, otro ex compañero que lo conoce muy bien, como Juanjo Bezares, ha dejado claro que el ex madridista "es un ganador nato" y no tiene dudas de que su "proyecto" para el club nervionense "va a ser ambicioso".

"Seguro" que potenciará la cantera del Sevilla FC, de donde ambos surgieron

"El fútbol es caprichoso y puede pasar cualquier cosa, pero la llegaba de Sergio Ramos al Sevilla va a ser un boom porque va a intentar hacer un proyecto fuerte, acorde a lo que merece el sevillismo", apuntó el entrenador gaditano en declaraciones a EFE, mostrándose convencido de que "mirará la cantera porque él se ha criado ahí".

Desde la distancia, el ex del Cádiz o el Nàstic de Tarragona, entre otros, está "seguro de que querrá mejorar mucho esa parcela", en referencia a los escalafones inferiores, y ve a su excompañero "muy ilusionado, porque es un sevillista que puede ser presidente de su equipo", mostrando su deseo de que "el sevillismo lo pueda disfrutar".

Bezares ha hecho historia en Gibraltar

Cabe recodar que Sergio Ramos y Bezares debutaron el mismo día con el primer equipo de la mano de Joaquín Caparrós: el 1 de febrero de 2004 en Riazor ante el Deportivo de La Coruña. Fue el único primer partido del ex centrocampista linense con el Sevilla FC, en cuyo filial militó dos temporadas junto al camero, desarrollando luego una carrera que le llevó a jugar en Grecia, Chipre o Azerbaiyán, además de en otros modestos conjuntos españoles, colgando las botas con 35 años en el Europa de Gibraltar.

Fue allí donde comenzó su carrera en los banquillos, primero como asistente en el St Joseph's y ahora como primer entrenador en el Lincoln, donde ha hecho historia al llevar por vez primera a un club gibraltareño a una fase de liguilla de un torneo europeo, pasando ahora a formar parte de su dirección deportiva.

En este sentido, Bezares resaltó "la experiencia fantástica" que ha vivido esta temporada en el Lincoln, que "sólo por el 'gol average'" no se clasificó "para las eliminatorias directas de la Conference League", tras ser el primer club gibraltareño en superar las fases preliminares de un torneo continental.

Con el objetivo de "mejorar", ahora en la dirección deportiva

Para el técnico andaluz, "la guinda fue cómo el equipo se comportó en esa competición", sobre todo ante el Legia de Varsovia y el Lech Poznan, el campeón polaco, que perdió 2-1 en Gibraltar. "Jugar aquí contra jugadores amateur y el jueves hacerlo con equipos de un nivel muy superior" es una complicación extra, por lo que recalca que esa "campaña en Conference refleja el buen trabajo realizado".

"Ha sido una experiencia muy bonita porque competir en Europa te obliga a aprender a base de porrazos. Me queda mucho por aprender, me tienen que dar más palos para mejorar porque uno se curte en el error. Ahora, he pasado a los despachos, me adapto a todo. Me gusta tener esa relación con el futbolista. Estoy fuera del campo, pero encima de ellos", añadió el ex sevillista.