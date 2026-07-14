Oyarzabal rompe su sequía, supera a Hierro y hace historia con España

El jugador de la Real Sociedad y de España adelantó a los de Luis de la Fuente a los 22 minutos tras convertir un penalti que provocó Lamine Yamal adelantándose a Digne. La Roja era hasta el momento la única de las cuatro semifinalistas que no había tenido una pena máxima a su favor en el Mundial

Mikel Oyarzabal llegaba al encuentro de semifinales del Mundial 2026 como el máximo goleador de la selección española en lo que iba de la cita de este verano. Pero Oyarzabal también sumaba dos encuentros consecutivos sin marcar, algo que tal y como apuntábamos en ESTADIO Deportivo, no pasaba desde octubre de 2024. Ya afirmábamos que la vuelta de los goles de Oyarzabal sería buena señal para España.

Oyarzabal marcó este martes en el duelo entre Francia y España de semifinales. Corría el minuto 20 cuando Lamine Yamal notó las dudas de Digne en defensa y fue con todo a por el ex del Barcelona. Digne, que miraba el balón y no se percataba de la llegada de Lamine Yamal desde atrás, soltó la pierna e impactó en el '19' de la selección española. El colegiado no lo dudaba y señalaba penalti.

Oyarzabal marca, supera a Hierro en España y mira a David Silva

Oyarzabal no dudó, cogió el balón y con un disparo a media altura y a la izquierda de Maignan, hizo el primero del encuentro entre Francia y España en el minuto 22. Oyarzabal transformaba en ese instante el que es el primer penalti que le han señalado a la selección española de Luis de la Fuente en lo que va de Mundial.

Con este gol, Oyarzabal también superaba en la lista de goleadores históricos de España a Fernando Hierro (29), por 30 del jugador de la Real Sociedad. El siguiente jugador que tiene Oyarzabal en el objetivo es David Silva con 35, Morata con 37 y Fernando Torres con 38. Las dos primeras posiciones de goleadores históricos de España la ocupan David Villa con 59 y Raúl González con 44.

Argentina, Francia e Inglaterra ya se estrenaron desde los once metros en el Mundial

Si España lanzó este martes su primer penalti en lo que va de Mundial, los tres semifinalistas de la cita de Estados Unidos, México y Canadá ya saben lo que es tener una oportunidad inmejorable desde los once metros. Francia ha tenido en lo que va de Mundial y sin contar el partido de semifinales dos penaltis a favor.

El primero fue en octavos de final y Mbappé lo transformó. No tuvo tanta suerte el jugador del Real Madrid ante Marruecos en cuartos de final ante Marruecos. El ex guardameta del Sevilla, Bono, demostró su gran nivel en este tipo de suerte y le detuvo el penalti a Kylian.

Inglaterra, al igual que Francia, también ha dispuesto de dos penaltis en lo que va de Mundial. El primero fue en la fase de grupos ante Albania y lo transformó el capitán Harry Kane. El delantero del Bayer de Múnich tampoco falló en la segunda pena máxima de los Three Lions. Ante México en octavos de final, Harry Kane volvió a marcar en un partido cargado de tensión y con un expulsado para los ingleses. Argentina es la selección de las cuatro semifinalistas que se lleva la palma en lo que a penaltis a favor se refiere.

Los tres que ha tenido Argentina hasta el momento han sido lanzados por Leo Messi (2) y Lautaro Martínez pero lo más sorprendente llega cuando se comprueba que el jugador del Inter Miami falló el primero ante Austria en la fase de grupos y el último en octavos ante Egipto. Solo acertó Lautaro en el último encuentro de la fase de grupos para la albiceleste ante Jordania.