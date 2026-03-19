Las claves del Celta de Vigo para la Europa League pasan por "la naturalidad y la calma"

Javi Rueda, lateral del Celta de Vigo, destaca que las posibilidades del cuadro gallego de pasar a los cuartos de final de la Europa League pasan por un juego pausado y sin nervios

Con la Europa League como gran protagonista, con la ilusión desbordada y mentalmente preparados para afrontar el reto, el Celta de Vigo se planta en Lyon con la esperanza de poder acceder a los cuartos de final de la Europa League de la mano de un plan de Claudio Giráldez que pasa por "la naturalidad y la calma", según ha destacado Javi Rueda. En frente, el Olympique de Lyon cuenta con la ventaja de jugar en casa y estar más que rodado en una competición a la que aspira a llegar a las fases finales, algo que desde el Celta se han propuesto frenar.

Las claves de Javi Rueda para vencer al Lyon

El futbolista del Celta de Vigo, antes del duelo, ha repasado cuales serán las claves del equipo para poder sacar algo positivo en Lyon y seguir vivos en una competición que crea ilusión en el club. "Naturalidad y calma", destacaba Javi Rueda en la rueda de prensa a la hora de afrontar el partido. "En lo primero que me centro es salir al partido e intentar que no nos marquen gol. Soy defensor y eso es lo primero. Después, si puedo, sumarme al ataque, aportar y ayudar al equipo de esa manera que también intento hacerlo. Hay que poner en valor las dos cosas: ser seguro en la parte de atrás e intentar hacerlo lo mejor posible en la parte ofensiva", subrayaba el futbolista acerca de su rol para medirse a un Lyon al que se refirió como "un rival bastante duro, que sabe presionar bastante bien arriba. También son bastante verticales y tienen un buen manejo del balón".

Javi Rueda destaca el trabajo de Claudio Giráldez en el Celta con el filial como protagonista

Rueda dijo que en el vestuario tienen "muchas ganas" de que llegue el partido, y trasladó la presión al Lyon porque ha sido el primer clasificado de la Fase Liga de la competición europea. "El grupo lo está llevando de la manera más natural posible. Estamos felices por lo que estamos consiguiendo y haciendo durante esta temporada", indicó. El futbolista malagueño recordó que llegó al filial celeste en el verano de 2023 para "seguir aprendiendo, creciendo", algo que ha conseguido gracias a la “confianza” que le ha dado Claudio Giráldez, quien lo dirigió en el Celta Fortuna y apostó por él el pasado verano. "Los chavales que estábamos en el filial con Claudio, y que ahora estamos en el primer equipo, tenemos muchísima ilusión. Muchos de ellos son de la casa y todos tenemos ganas de seguir creciendo, de seguir luchando por este equipo", destacó.