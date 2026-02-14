Jaume Domènech: "Tu modo de vida evoluciona muy rápido y te adaptas a ganar y a gastar"

El ex portero del Valencia muestra su lado más personal y describe como es la vida de un futbolista de élite en relación a la economía que perciben, diferenciándose del resto de personas en el día a día

El ex portero del Valencia, Jaume Domènech, abandonó el futbol y colgó los guantes en 2025. Tras conquistar una Copa del Rey con el cuadro che siendo héroe y figura clave, el guardameta adoptó un papel discreto en los años venideros después del último gran triunfo del Valencia, hasta que decidió dejar el fútbol profesional a un lado. Tras salir de la élite que engloba a todo lo relacionado con el deporte de alto rendimiento, más concretamente con el deporte rey, Jaume Domènech asegura que poco se parece la vida de un futbolista a la del día a día del resto de personas, declarando que "tu modo de vida evoluciona muy rápido y te adaptas a ganar y a gastar".

Jaume Domènech y la economía del mundo del fútbol

Más allá de los futbolístico, Jaume Domènech dejó ver en DAZN su lado más personal explicando de primera mano como se sentía cuando aún jugaba al fútbol defendiendo la portería del Valencia. "Cuando empiezas a jugar percibes cantidades de dinero que te parecen que eres Dios. Tu modo de vida evoluciona muy rápido y te adaptas a ganar y a gastar", destacaba el ex portero del Valencia que asegura que leyó muchos libros sobre inversión para tener algunos conocimientos de cara a manejar en un futuro la cantidad de dinero que ganaba por ser futbolista. "Habré leído 15 libros sobre inversión y muchas cosas que desconocemos y son determinantes", subrayaba el ex portero del Valencia. "Muchos compañeros me siguieron la estela y quisieron que yo les ayudara a comprar pisos o a invertir su dinero", sentencia Jaume acerca de la vida económica que llevaba cuando era futbolista del conjunto de Mestalla.

El paso de Jaume Domènech por el Valencia

Enfocado un poco en el lado más deportivo, especialmente centrado en el Valencia dónde desarrolló su carrera deportiva, Jaume Domènech asegura que se veía como el portero indicado para el club, dónde quiso demostrar que era más que valido para defender la portería de Mestalla. "Yo estaba seguro de que lo iba a hacer bien. Cuando te vas haciendo más mayor eres consciente de la dimensión que tiene defender una portería como la del Valencia o jugar una final de Copa del Rey con la ilusión de toda una ciudad", recuerda el ex portero del Valencia que, con la Copa del Rey lograda, demostró estar a la altura de lo que el club exigía y se ganó el cariño de una afición que sigue teniendo al meta muy presente a pesar de que ya no luce bajo los palos.