Ander Herrera descarta la retirada y cumplirá su sueño de disputar la Libertadores con Boca Juniors

Ander Herrera despejó todas las dudas sobre su futuro y continuará en Boca Juniors en 2026 con la ilusión intacta de conquistar la Copa Libertadores

La continuidad de Ander Herrera en Boca Juniors ya es un hecho. Luego de semanas marcadas por la incertidumbre y por una profunda reflexión personal, el mediocampista español resolvió seguir vinculado al club argentino durante la temporada 2026. A sus 36 años, el ex jugador del Athletic Club y del Manchester United decidió postergar la posibilidad del retiro y afrontar un nuevo desafío con la camiseta azul y oro.

La llegada de Herrera al fútbol argentino había generado una enorme expectativa. Su jerarquía internacional, experiencia europea y liderazgo dentro del campo lo posicionaban como una pieza clave para el proyecto deportivo. Sin embargo, su primer año estuvo atravesado por problemas físicos recurrentes que limitaron considerablemente su participación.

Un contrato que se renegocia bajo nuevas condiciones

El vínculo original del volante incluía una cláusula de renovación automática, pero la misma expiró mientras el jugador analizaba su futuro. Ante ese escenario, la dirigencia de Boca comenzó negociaciones para establecer un nuevo contrato, adaptado a la realidad deportiva y financiera del club.

Según trascendió, el acuerdo se estructurará con un salario fijo reducido, acompañado por objetivos deportivos y parámetros de rendimiento. La intención es equilibrar las cuentas del club y, al mismo tiempo, incentivar al futbolista a recuperar la regularidad que las lesiones le impidieron en la última temporada.

Un balance autocrítico y la necesidad de revancha

Durante el año, Herrera apenas pudo disputar 17 de los 44 partidos oficiales, acumulando poco más de 600 minutos en cancha. El propio jugador reconoce que quedó en deuda desde lo futbolístico y que su aporte estuvo lejos de lo esperado, especialmente en los tramos decisivos del campeonato.

Aun así, dentro del club destacan la calidad de sus intervenciones, su profesionalismo y la influencia positiva que ejerce en el vestuario. Boca considera que, con una preparación adecuada, el español puede transformarse en un refuerzo interno de cara a los desafíos venideros.

La Copa Libertadores, el gran motor de su decisión

Uno de los factores determinantes para sellar su continuidad fue la ilusión de disputar nuevamente la Copa Libertadores. Herrera quiere tener un rol más protagónico en el certamen continental y dejar una huella más profunda en su paso por la institución.

El sueño de levantar el máximo trofeo sudamericano y la posibilidad de hacerlo en La Bombonera fueron claves para inclinar la balanza a favor de la continuidad.

Preparación especial y apuesta al físico

Con el objetivo de prevenir nuevas lesiones, el cuerpo técnico diseñó un plan de trabajo personalizado para el inicio de la pretemporada. El enfoque estará puesto en el fortalecimiento muscular, la prevención de dolencias crónicas y la adaptación a la exigente agenda del fútbol sudamericano.

Herrera regresará al país en los próximos días y se sumará a los entrenamientos en Ezeiza desde el inicio de la actividad oficial.

Confianza interna y un último gran desafío

En Boca confían en que el mediocampista pueda encontrar la continuidad que no tuvo y convertirse en una pieza importante durante el 2026. La dirigencia valora su compromiso y entiende que su experiencia puede ser determinante en el gran objetivo del año: conquistar la Copa Libertadores.

Así, Ander Herrera tendrá su revancha. Con autocrítica, ambición y un último gran desafío por delante, el español apuesta a cerrar su etapa en Boca con protagonismo, liderazgo y, si el fútbol se lo permite, con un título que lo inmortalice en el club.