El veterano entrenador Sarri se somete a una cirugía cardíaca y recibe luz verde para volver

Maurizio Sarri se somete con éxito a una cirugía cardíaca y se espera que retome pronto su labor al frente de la Lazio

El entrenador de la Lazio, Maurizio Sarri, de 66 años, fue intervenido con éxito en el corazón tras ser diagnosticado con fibrilación auricular, un trastorno que provoca un ritmo cardíaco irregular. La operación, denominada ablación transcatéter, se realizó este lunes en el Policlínico Tor Vergata de Roma, según confirmó el club italiano en un comunicado oficial.

Una intervención especializada y segura

La cirugía fue dirigida por el profesor Andrea Natale, reconocido internacionalmente y con más de treinta años de experiencia en el tratamiento de este tipo de patologías. El procedimiento PFA, utilizado para la ablación transcatéter, permitió eliminar el tejido eléctrico defectuoso responsable de la fibrilación auricular. El médico del equipo de la Lazio, Dr. Italo Leo, también estuvo presente durante la operación, supervisando el estado de Sarri.

Según la Lazio, la intervención se desarrolló sin complicaciones y se espera que el entrenador pueda retomar sus funciones en los próximos días, tras un período de reposo y recuperación.

Fibrilación auricular: síntomas y tratamiento

La fibrilación auricular es una afección frecuente que genera palpitaciones, latidos irregulares, sensación de falta de aire, mareos o dolor en el pecho. La ablación transcatéter es un procedimiento mínimamente invasivo que destruye el tejido eléctrico anómalo y restaura un ritmo cardíaco estable, mejorando la calidad de vida del paciente y reduciendo riesgos futuros.

Segunda etapa de Sarri en Lazio

Sarri regresó a la Lazio al inicio de la temporada 2025-2026, quince meses después de su dimisión previa. El técnico ya había dirigido al club entre 2021 y marzo de 2024, logrando el subcampeonato de la Serie A en 2023. Actualmente, la Lazio ocupa la octava posición de la liga italiana, con seis victorias, seis empates y cinco derrotas.

Durante la ausencia temporal de Sarri, se espera que los entrenamientos estén a cargo de su ayudante Marco Ianni, aunque se proyecta que el técnico pueda reincorporarse antes del próximo encuentro contra su antiguo club, el Nápoles, programado para el 4 de enero.

Trayectoria destacada de Sarri

Maurizio Sarri acumula una carrera reconocida a nivel internacional. Además de la Lazio, dirigió al Chelsea, con el que ganó la Europa League en 2019, y a la Juventus, llevándola al título de Serie A en 2020. También tuvo etapas exitosas en el Nápoles, consolidándose como uno de los entrenadores más respetados del fútbol europeo.

Agradecimientos y próximos pasos

En el comunicado, la Lazio y Sarri expresaron su gratitud al Policlínico Tor Vergata y al equipo del Profesor Natale por la excelencia profesional y la atención médica recibida. Tras la operación, se prevé que Sarri retome la dirección habitual del equipo en los próximos días, continuando su proyecto con la Lazio y preparando los próximos desafíos de la Serie A.