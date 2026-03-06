El Celta de Vigo espanta a los clubes interesados en Claudio Giráldez: "Se llegará a un acuerdo seguro"

La presidente del club gallego, Marián Mouriño, asegura que están "tranquilos" con respecto al futuro de su entrenador, que prefiere no tratar temas contractuales con la temporada en marcha

El Celta de Vigo disfruta de un momento dulce, peleando en LaLiga por la sexta plaza y clasificado para los octavos de final de la Europa League. Son muchos los nombres propios que han llevado al cuadro celeste a disfrutar de esta situación. Pero todos coinciden en que el gran artífice no es otro que Claudio Giráldez, que cumple su tercera campaña en un equipo al que además ha sabido imprimir un sello canterano tras salvarlo del descenso en los últimos partidos de la 23/24, tras la destitución de Rafa Benítez.

Claudio Giráldez, vigilado por otros clubes

No es de extrañar que haya otros clubes pendientes del entrenador de Porriño, que estuvo por ejemplo en la agenda del Athletic el pasado verano ante la posible salida de Ernesto Valverde, cuyo futuro vuelve a estar en el aire. Ya el pasado mes de octubre, además, se revisó por tercera vez su contrato desde que dio el salto al primer equipo vigués. Pero en dicho movimiento no se tocó la duración del mismo. En su lugar, lo que se hizo fue endurecer las cantidades de penalización en caso de que alguna de las dos partes quiera separar sus caminos en el verano de 2026, pues existe una cláusula de rescisión unilateral a la que puedan acogerse tanto el Celta de Vigo como el propio Giráldez, que ya estuvo también en la órbita del Bayer Leverkusen.

El contrato de Claudio Giráldez

En Balaídos, sin embargo confían en seguir contando con su técnico más allá de 2027, cuando acaba su contrato. De momento no existe una negociación formal para ampliarlo, pero el pontevedrés sí es conocedor de las intenciones de un club que quizás no pueda pagarle el salario que le ofrecerían en otros destinos, aunque la presidenta, Marián Mouriño, no cree que eso vaya a ser un problema.

El tema económico no debe ser problema

“Tenemos una comunicación fluida toda la temporada. Es un entrenador al que no le gusta hablar de su relación contractual mientras está compitiendo. Eso lo tiene él como norma, respeta mucho los tiempos y no le gusta distraerse. Tiene un año más de contrato y, de momento, estamos todos tranquilos, sabiendo que tanto él como nosotros queremos continuar. Con Claudio ya hemos negociado tres renovaciones; es celtista, conoce la situación del club, el límite salarial, pero dentro de eso se llegará a un acuerdo, seguro”, señaló en el programa ‘Radiogaceta de los deportes’ de Radio Nacional de España.

Iago Aspas seguirá, "en el verde o no"

Del mismo modo, la dirigente celeste se refirió también con optimismo a la renovación de Iago Aspas, que sigue dejando su futuro en el aire sin descartar la retirada. En su caso, se trata de una decisión muy personal, pero Mouriño espera igualmente que siga sobre el césped la próxima campaña. “Es alguien muy importante dentro del club, no solo en el verde, sino con esa templanza y madurez canterana, y nos está aportando muchísimo dentro y fuera. Estará con nosotros, estoy segura, no sé si en el verde o no. Es una decisión que depende de él y, en el momento que se sienta listo para tomarla, será franco y sincero y nos lo comunicará. Me encantaría que siguiese y, por supuesto, apostaría a que sí”, destacó.

Comedida con el futuro de Mingueza

Más difícil, en cambio, se presenta la continuidad de Óscar Mingueza, que tiene un gran número de ofertas sobre la mesa, siendo la Juventus el club que más apretó para tratar de llevárselo en enero. En el Celta de Vigo, obviamente, desean que continúe, pero la presidenta es mucho más prudente con el catalán. "Tiene una propuesta nuestra de renovación desde hace meses; tenemos claro que está contento en el Celta y nosotros también con él y su rendimiento. Después él tendrá que valorarlo”, explicó.

Sueña con llegar a la final de la Europa League

Por otro lado, Mouriño también lanzó un mensaje de ambición con respecto a las posibilidades del equipo en la Europa League, donde se medirán en octavos a un Olympique de Lyon al que todos consideran favorito. “Por supuesto que me veo llegando a la final. Vamos a Estambul. Lo digo con toda la ilusión que debemos tener en el club de ser capaces de soñar y pensar que podemos llegar y ganar, pero con los pies en el suelo. Sueño con hacer historia en el Celta”, sentenció.