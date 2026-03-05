Más de 430 nuevas oportunidades a disposición de la afición del Celta de Vigo para la Europa League

El Celta dispone de 431 entradas más para los aficionados de cara al primer partido de los octavos de final de la Champions League ante el Olympique de Lyon, que ha devuelto dicha cantidad de entradas al no ser vendidas

El Celta de Vigo vive un momento de esplendor y quiere seguir creciendo en Europa. Para ello, los celestes deberán vencer a uno de los favoritos a ganar la Europa League, el Lyon. La ida se jugará en Balaídos y la vuelta en la ciudad francesa para la que el celtismo se ha dispuesto a batir un nuevo récord en la historia de los desplazamientos europeos del conjunto gallego. Pero de momento, la prioridad de Claudio Giráldez es el partido de ida para el que se espera un lleno absoluto en Balaídos que, a demás, dispondrá de más de 430 entradas que ha devuelto el Lyon para que se pongan a disposición de aquellos aficionados del Celta que se habían quedado sin entradas para el jueves.

Más apoyo para el Celta en Balaídos

Según ha anunciado el Celta, el club dispone de 431 entradas más para los aficionados de cara al primer partido de los octavos de final de la Champions League ante el Olympique de Lyon. El partido se jugará en un Balaídos que se espera que sea una olla a presión y más tras las nuevas oportunidades que el Celta pone a disposición de sus aficionados para vivir una noche europea histórica en Vigo. Las entradas han sido devueltas por el Lyon que no ha completado el máximo para llenar la grada visitante de Balaídos, por lo que han devuelto las entradas al Celta para que hagan cajas con ellas. El club vigués las ha puesto en venta por 65 euros para que más de 400 nuevas gargantas se sumen al apoyo masivo que recibirán los jugadores para intentar una gesta histórica en Europa.

El celtismo bate récords

El deseo de éxito en Europa para los aficionados del equipo vigués es tal que el Celta ha informado que sus aficionados han agotado las 2.810 entradas disponibles para el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League que le medirá al Olympique Lyon, en el Groupama Stadium de la localidad francesa. Este desplazamiento multitudinario será superior al que realizó el celtismo en mayo de 2017 a Old Trafford, donde el equipo dirigido entonces por Eduardo Berizzo disputó la vuelta de las semifinales de la Copa de la UEFA ante el Manchester United. La eliminatoria entre Celta y Lyon se abrirá el próximo jueves 12 de marzo en Balaídos y se decidirá siete días después en la localidad francesa.