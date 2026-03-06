El factor clave que explica el rendimiento de Radu en el Celta de Vigo: "Estaba estresado"

El meta rumano considera que en el conjunto gallego ha encontrado la "tranquilidad" que necesitaba después de vivir un carrusel de cesiones por parte del Inter de Milán en los últimos años, asegurando estar "muy contento" en Balaídos

La buena campaña que viene firmando el Celta de Vigo, sexto en LaLiga y en octavos de final de la Europa League, tiene varios nombres propios, entre ellos el de Ionut Radu. Tras la salida de Vicente Guaita, la contratación de un portero fue una de las grandes prioridades de la dirección deportiva celeste el pasado verano. Y aunque al principio dejó algunas dudas, el rumano ha respondido con creces a la apuesta realizada por Marco Garcés, revelándose como uno de los metas más en forma del campeonato.

No se lo pensó ante la llamada del Celta de Vigo

A sus 28 años, el de Bucarest considera clave el hecho de haber encontrado en Balaídos la estabilidad que tanto echaban en falta, después de llegar muy joven al Inter de Milán, con apenas 15 años, y vivir hasta seis cesiones en las últimas campañas, tanto en Italia como en Francia e Inglaterra. Por ello, cuando el club gallego llamó a su puerta no se lo pensó.

"El año pasado acababa contrato con el Inter y en los últimos seis meses me fui al Venezia. Allí empecé a jugar después de un año y medio sin hacerlo. A los tres meses me llamó mi agente y me dijo que el Celta estaba interesado. Cuando escuché eso, ya le dije que estaba bien. Me sorprendió porque es un equipo de Europa League. Ellos habían ido a verme jugar y algo debí hacer bien para que me quisieran traer aquí", afirmó el cancerbero en una entrevista en el diario As, donde añadió que lo poco que conocía del conjunto celestes es que "jugaba Iago Aspas".

"Antes de llegar aquí estaba estresado porque siempre me incorporaba a los equipos como cedido por el Inter. Las cesiones te penalizan mucho, no puedes tener continuidad. Aquí he encontrado mi lugar, la tranquilidad, y estoy muy contento. Es la mejor experiencia que he tenido", insistió Radu, feliz también en Vigo: "Para mí es el lugar ideal, me gusta mucho".

La presencia de canteranos, un aspecto clave

Además, el internacional rumano elogió a varios de los canteranos que forman parte de la plantilla celeste, algo que considera clave. "Aquí hay muchos jugadores. Sotelo me gusta mucho, Miguel Román es muy bueno… todos tienen calidad. Cuando llegué, en el primer entrenamiento pensé ‘esto no es posible’. En Italia no se entrena así. La mayor diferencia es la calidad. La velocidad en los pases es típica de España. El Celta también tiene la particularidad de que los jugadores jóvenes se conocen desde hace mucho tiempo. Los canteranos tienen mucha conexión en el juego y eso ayuda mucho para crecer", explicó.

Los elogios a Claudio Giráldez

Y como no podía ser de otro modo, también tuvo palabras de elogio para Claudio Giráldez, que le dio su confianza desde el primer día. "No tiene techo. Es un entrenador de mucho nivel, muy completo, que puede hacer muchas cosas buenas, empezando por esta temporada. Además, sabe gestionar el vestuario, que es algo muy difícil porque todos los futbolistas quieren jugar. Él sabe cómo tenernos a todos conectados", destacó.

Prudente ante el Real Madrid

Ahora les toca recibir a un Real Madrid que llega tocado y con importantes bajas, pero Radu ni mucho menos quiere lanzar las campanas al vuelo pese al buen momento del Celta de Vigo. "Al final siempre es el Real Madrid y es un gran partido. Claro que nosotros nos tenemos que aprovechar de lo que les falta a ellos y hacer nuestro juego para sacar tres puntos fundamentales. Será difícil. Cada partido es diferente y seguro que este va a ser muy divertido. Yo solo sé que tenemos que tener los pies en la tierra porque ahora empieza el trabajo duro para nosotros. Estamos cerca de conseguir el primer objetivo, la salvación, y después este equipo no tiene límites, siempre y cuando cada uno de nosotros haga lo que le corresponde. Hay que ir paso a paso. Tenemos que seguir mejorando cada día en los entrenamientos y así los resultados positivos van a llegar", comentó.

El "sueño prohibido" de la Europa League

De reojo, además, en Balaídos ya miran al duelo del próximo jueves ante el Olympique de Lyon en la Europa League, donde todos en el Celta de Vigo se ilusionan con la posibilidad de llegar a la final. "Podemos decir que es el sueño prohibido de todos, una página de la historia que podemos escribir. Repito, hemos hecho cosas muy positivas hasta el momento, pero debemos tener los pies en la tierra. El trabajo duro llega ahora y para ello necesitamos que todos los jugadores de la plantilla estén conectados. Aquí todos somos importantes y tenemos que ser conscientes de nuestras fortalezas.

Su carácter extrovertido y la famosa celebración haciendo el pino

Por otro lado, en el plano personal, Radu está llamando también la atención por su rápida integración en el vestuario, donde en poco tiempo se ha convertido en uno de sus líderes. "Es mi personalidad. Me gusta hacer grupo con todos, con el equipo y con la afición. Tenemos que disfrutar un poco de la vida. En el fútbol se habla siempre de la presión, pero jugarlo es un placer. No deja de ser un juego, muy importante, pero un juego", señaló al respecto, explicando también cómo nacen sus llamativas celebraciones haciendo el pino: "Surge en Ibiza con mis amigos, en un barco. Mientras navegábamos lo intenté mil veces y una foto salió bien. Después, pensé que era una buena idea para hacerlo con el Celta si ganábamos".