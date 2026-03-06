La gran novedad en la convocatoria del Real Madrid para visitar al Celta de Vigo

La plaga de lesiones ha obligado a Arbeloa llamar hasta a siete canteranos, entre los que destaca Lamini Fati, un central de 19 años que llegó a la cantera merengue en enero de 2025 procedente del filial del Leganés y que se estrena en una lista del primer equipo

El Real Madrid visita esta noche al Celta de Vigo, en el choque que abrirá la jornada 27 en LaLiga EA Sports. El conjunto de Arbeloa afronta un duelo importante en su pelea por el liderato del campeonato doméstico, de dónde vienen de sufrir dos derrotas consecutivas. Por otro lado, las numerosas lesiones en el conjunto blanco han obligado al técnico salmantino llamar a jugadores del filial, un total de siete. Entre ellos destaca Lamini Fati, un central de 19 años que llegó procedente de la cantera del Leganés y podría debutar contra los de Claudio Giráldez.

Arbeloa, perjudicado por las lesiones en el Real Madrid

El Real Madrid viaja a Vigo con hasta 10 bajas, en una salida complicada para los de Arbeloa en LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa se medirán al equipo de Claudio Giráldez esta noche sin varios de sus jugadores imprescindibles en el once, como son Militao, Huijsen, Carreras, Bellingham o Mbappé. Por ello, el técnico salmantino no ha tenido otra opción que llamar a jugadores del Castilla, entre los que se encuentran Mestre, Aguado, Lamini, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago. En este sentido, el entrenador del conjunto blanco valoró, en la rueda de prensa previa, las novedades para la convocatoria para Balaídos: "Pues Alaba no va a llegar, no va a estar disponible para el partido. Asensio creemos que sí, ahora vamos a entrenar, y si no estuviese ni Alaba, que no va a estar, ni Asensio, pues jugaría uno de los canteranos: jugaría Aguado, vamos a ver, pero creo que Asensio va a estar disponible para el partido de mañana".

Tras confirmarse finalmente la convocatoria de Asencio para visitar al Celta de Vigo, todo apunta a que el canterano entrará en el once inicial para formar pareja de centrales con Rüdiger. En este sentido, Lamini Fati, gran novedad en la convocatoria del Real Madrid, esperaría su oportunidad en el banquillo, aunque dadas las numerosas bajas en la plantilla de Arbeloa no se puede descartar cualquier escenario. Además, cabe destacar que el futbolista canario vuelve a la lista tras ser baja ante el Getafe, por el duro golpe que sufrió en el choque frente al Benfica; y Camavinga se queda finalmente fuera por un problema dental.

La convocatoria del Real Madrid para visitar al Celta de Vigo en Balaídos

Por ello, Arbeloa, que salió en defensa de Huijsen y Mastantuono en rueda de prensa, ha convocado a los siguientes futbolistas para lograr la victoria ante el Celta de Vigo en un encuentro que dará comienzo a las 21:00 horas: Courtois, Lunin, Sergio Mestre, Carvajal, Trent, Asencio, Fran García, Rüdiger, Mendy, Diego Aguado, Lamini, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios, Thiago, Vinicius, Gonzalo, Brahim. De esta manera, el Real Madrid afronta un duelo en el que, si consigue la victoria, podría ponerse a un punto del Barcelona, actual líder de LaLiga EA Sports, a la espera de lo que hagan los de Hansi Flick mañana frente al Athletic Club en San Mamés.

Además, Ferland Mendy puede ser una de las sorpresas en el once de Arbeloa, que tan solo ha jugado un minuto en toda la temporada en LaLiga EA Sports, en el choque contra el Betis del pasado cuatro de enero. En este sentido, la baja de Carreras por acumulación de tarjetas amarillas le podría abrir la puerta de la titularidad, pese a que el Real Madrid cuenta con la opción de Fran García como diferente variante para el lateral izquierdo.