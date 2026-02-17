Baskonia, una baja confirmada y dos buenas noticias para la Copa del Rey ACB

Los vitorianos no podrán contar en Valencia con una pieza esencial en el esquema de Paolo Galbiati como es el pívot Khalifa Diop

Baskonia no llega de la mejor forma posible a una Copa del Rey en la que tenía puestas muchas esperanzas. Tras reconducir la temporada para clasificar con solvencia para dicha competición, los vascos se han encontrado con el contratiempo de perder por lesión a Khalifa Diop.

Así es. Si tras ganar el derbi vasco ante Bilbao Basket ya se pensaba que el pívot podía sufrir una lesión de cierta importancia, finalmente los informes médicos han confirmado que es imposible que esté en una competición que se desarrollará desde el jueves19 de febrero al domingo 22 del mismo mes.

Para ser exactos, y a través de un comunicado oficial, los del Buesa Arena han anunciado que las pruebas realizadas en las últimas horas por los servicios médicos del equipo vitoriano dictaminaron que el interior senegalés sufrió "una contusión ósea con lesión de partes blandas asociadas" de la rodilla izquierda, que le impedirá disputar los próximos partidos aunque desde la entidad no concretaron el tiempo de baja.

Sin dar más datos, y antes de valorar la situación en la que se encuentran Rodions Kurucs y Markus Howard, en la entidad del norte de España insisten en que no se puede dar un calendario sobre la vuelta de Khalifa Diop. "Su evolución marcará el plazo de regreso a la actividad con el equipo", sentencian.

Rodions Kurucs y Markus Howard, bajo estrecha supervisión

Sin estar nada confirmado a estas alturas, al menos en Baskonia cuentan con buenas noticias respecto a Rodions Kurucs y Markus Howard, ya que en caso alguno están descartados para el torneo que comienza en un par de días.

Para ser exactos, y comenzando por Rodions Kurucs, este sufrió un esguince en su tobillo izquierdo y "estará pendiente de evolución diaria de cara a la Copa del Rey"; es decir, se mantendrá como duda hasta última hora.

En cuanto a lo que concierne a Markus Howard, que sufrió una contusión en su rodilla izquierda, estará supervisado por los servicios médicos baskonistas que determinarán su participación en Valencia.

El debut de Baskonia: viernes contra La Laguna Tenerife

Pensando justo en recuperar gente, no podemos pasar por alto que Baskonia no inicia su participación hasta el viernes 20 de febrero, día en el que se verá las caras a partir de las 18:00 horas con La Laguna Tenerife. El hecho de comenzar un día después que otros cuatro equipo puede servirles para tener el mayor número posible de piezas disponibles.