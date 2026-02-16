Así queda la clasificación de la Liga ACB tras la polémica victoria del Real Madrid en la jornada 20

Los blancos siguen primeros de la temporada regular con paso firme gracias a la enorme actuación de Mario Hezonja en el Martín Carpena

¡Qué partidazos hemos vivido en la jornada 20 de la Liga ACB! El Joventut ha recuperado su mejor versión, Baskonia se llevo el derbi vasco en Miribilla y el Real Madrid batió al Unicaja Málaga en el Martín Carpena remontando y no sin polémica por alguna decisión arbitral.

Empezamos por lo vivido el sábado. Sobra decir que la Penya depende enormemente de Ricky Rubio y claro, cuando este te hace un partido de 12 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias en tan solo 19 minutos, todo es más fácil. Los catalanes se impusieron con autoridad en cancha del Casademont Zaragoza y se agarran a su plaza de playoffs.

Pasando ya al domingo, y sin olvidarnos del calvario que va a vivir el Covirán Granada hasta que acabe el curso, nos pasamos por Andorra para ver a un desatado Valencia Basket de 107 puntos, por el Palau para comprobar la mejor versión del Barça de Xavi Pascual, y por Bilbao, donde en un intenso encuentro se acabó imponiendo Baskonia en el derbi vasco.

Y la traca final... en la Costa del Sol. Un Unicaja Málaga muy motivado dio un recital ante el Real Madrid en la primera mitad, pero todo cambió tras el paso por vestuarios con los blancos cerrando la segunda parte con un 57-36 a favor. Fue una enorme remontada en la que destacó Mario Hezonja con 26 puntos y 9 rebotes, y en la que no se puede pasar la protestada labor arbitral desde las gradas del Martín Carpena, señalando sobre todo a las decisiones que se tomaron en los últimos minutos.

Resultados jornada 20 de la Liga ACB

Casademont Zaragoza 67-79 Joventut Badalona

Covirán Granada 83-90 Dreamland Gran Canaria

La Laguna Tenerife 90-81 Río Breogán

UCAM Murcia 101-82 San Pablo Burgos

Hiopos Lleida 81-93 Basquet Girona

MoraBanc Andorra 75-107 Valencia Basket

Barça 97-60 BAXI Manresa

Surne Bilbao Basket 69-76 Baskonia

Unicaja 92-96 Real Madrid

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 20

1. Real Madrid 18-2 (+204)

2. Valencia Basket 15-5 (+285)

3. FC Barcelona 14-6 (+172)

4. UCAM Murcia 14-6 (+134)

5. Kosner Baskonia 13-6 (+113)

6. Unicaja 13-7 (+71)

7. La Laguna Tenerife 12-8 (+59)

8. FIATC Joventut 12-8 (+54)

9. Surne Bilbao Basket 11-9 (-19)

10. Bàsquet Girona 10-10 (-60)

11. Río Breogán 8-12 (-53)

12. Hiopos Lleida 8-12 (-121)

13. BAXI Manresa 8-12 (-155)

14. Dreamland Gran Canaria 7-12 (-92)

15. Casademont Zaragoza 6-14 (-104)

16. MoraBanc Andorra 5-15 (-171)

17. San Pablo Burgos 4-16 (-107)

18. Coviran Granada 1-19 (-210)