En Zaragoza buscan nuevo entrenador y ya tienen varios candidatos

El conjunto maño ha aprovechado el parón de tres semanas que sufre ahora la Liga ACB para dar un giro de timón

Seis derrotas consecutivas en la Liga ACB han sido la gota que ha colmado el vaso. Pese a que el Casademont Zaragoza está bien situado en la Copa Europea de la FIBA, la sensación de que la temporada se está escapando en el torneo doméstico ha llevado al despido de Jesús Ramírez, decisión que desde la entidad maña quieren que se convierta en un punto de inflexión. Más claro: tras lo que se puede catalogar de experimentos con el banquillo ahora se busca un técnico de peso y con amplio recorrido.

Esa es justo la información que manejan en Heraldo. Según el medio aragonés el equipo zaragozano, actualmente 15º en la Liga Endesa con 6-14, ha activado a máxima potencia la maquinaria para tener un nuevo entrenador casi a la voz de ya; tanto es así que se manejan varios nombres –desde Sportiu ponen a Joan Plaza sobre la mesa– y se da de plazo hasta este martes 17 de febrero para tener cerrada esa incorporación que les guíe, al menos, hasta el final del presente curso 2025-26.

Si bien el plan está más que trazado, la realidad es que en el seno del equipo no las tienen todas consigo. No se trata de renunciar al deseado fichaje, sino de que el mercado de técnicos no es ni mucho menos sencillo a estas alturas de campaña. Por ello, y si finalmente no hay fumata blanca, Gonzalo García de Vitoria y Rodrigo San Miguel, ayudantes de Ramírez, serían los que tomarían el timón hasta final de temporada.

Moment idóneo para el cambio

Que haya sido ahora el momento elegido para llevar a cabo un cambio en el jefe del vestuario no es casualidad. Con la celebración de la Copa del Rey el próximo fin de semana y el posterior parón por partidos internacionales, la Liga ACB para en estos momentos hasta tres semanas, lo cual supone que el Casademont no volverá a la acción hasta el 7 de marzo para jugar en cancha del MoraBanc Andorra.

No será un comienzo sencillo para el nuevo inquilino del banquillo, quien sabe además que a la semana siguiente le tocará volver a rendir visita, en este caso en el Martín Carpena frente al Unicaja Málaga. De este modo, el primer choque en el Príncipe Felipo no llegaría hasta el 21 de marzo, cuando recibirían al San Pablo Burgos en la 23ª jornada de la Liga ACB.