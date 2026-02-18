Olek Balcerowski, resignado con la Copa ACB: "Sabemos que es el Madrid y que el arbitraje es un poco diferente"

El jugador de Unicaja Málaga destaca que jugar contra los blancos requiere ser conscientes de que quizás algunas decisiones no les favorezcan

El enfrentamiento de cuartos de final de Copa del Rey de este jueves 19 de febrero entre Real Madrid y Unicaja viene precedido del partido que disputaron ellos mismos en la Liga ACB hace unos días, uno que terminó con polémica dadas las decisiones arbitrales que se tomaron en las últimas acciones a favor de los blancos. Pues bien, poco antes de verse de nuevo las caras es Olek Balcerowski quien avisa sobre estar preparados para que pueda suceder algo parecido en el torneo del KO.

"Sabemos que es el Madrid y que el arbitraje es un poco diferente, pero nosotros a lo nuestro. Estas cosas pasan, los árbitros son humanos y pueden equivocarse. Yo pensé que era falta en ataque y pitó diferente", comenta el pívot polaco al ser preguntado por una polémica falta sobre Mario Hezonja en los últimos minutos del partido que perdieron el pasado domingo en el Palacio Martín Carpena (92-96).

Más allá de ese detalle que no pueden controlar, Balcerowski asegura que la plantilla está plenamente convencida de poder repetir la victoria de la temporada pasada. "Tenemos la mente puesta en hacerlo de nuevo. Es verdad que estamos en una situación diferente, con diferentes jugadores lesionados, pero es un obstáculo más. Tenemos la mentalidad para ganar, podemos competir contra todos los equipos y podemos hacer lo mismo", señala tras ganar hace un año en Gran Canaria.

Los problemas físicos de Olek Balcerowski

El jugador interior de Unicaja se siente bien físicamente tras abandonar algunas molestias que le mantuvieron en duda para el partido anterior: "Estoy bastante mejor ahora, he estado un poco tocado del tobillo y del gemelo en semanas anteriores, pero estos días voy a estar al cien por cien", explica antes de señalar que tiene muchas ganas de vivir una vez más un duelo con Edy Tavares.

"Tengo que enfrentarme con él como en los últimos partidos. Yo encantado de jugar contra un gran jugador como Tavares y espero hacer el mejor partido posible. Me siento muy bien, mucho más cómodo en el equipo y con más confianza. Los entrenadores confían en mí y eso me ayuda a ser mejor. Me siento mucho más importante que el año pasado".

La labor de Ibon Navarro y la promesa si salen campeones

Balcerowski tiene claro que la fuerza de los de la Costa del Sol no está en el trabajo de una pieza, sino en cómo el entrenador, Ibon Navarro, ha creado un sistema de confianza entre todos. "Tenemos doce jugadores y cualquier puede hacerte un partidazo cada día. Ibon Navarro nos dice que confiemos en nosotros, miremos el uno por el otro", asegura.

Por último, el pívot del Unicaja evitó hacer alguna promesa a cumplir si ganasen de nuevo el título: "Saldrá solo cuando se gane una Copa, a ver si me llevo algún cartel de nuevo. Primero a ganar y luego a pensar qué va a pasar", finaliza sonriente.