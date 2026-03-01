Chus Mateo alza la voz y avisa de lo que le puede caer a España: "Eso hay que tenerlo muy en cuenta"

El seleccionador español no quiere confianzas en su segundo duelo ante Ucrania en tres días, una selección a la que ve con "ganas de revancha"

Aún no se habían apagado los ecos de la celebración por la última victoria en Riga ante Ucrania cuando el seleccionador español de baloncesto, Chus Mateo, llamó al orden a sus jugadores y les mandó un aviso. "Es una victoria importante pero no es decisiva. Eso es algo que tengo que transmitir al equipo. Aunque hayamos jugado bien y ganado a un muy buen equipo aún no hemos completado el trabajo. A partir de mañana este partido es pasado. Ahora hay que centrarse en que hay uno más y que hay que clasificarse para la siguiente fase", advirtió el ex del Real Madrid.

Desde entonces han pasado dos días y la selección se ha asentado en Oviedo, donde este lunes vuelve a jugar ante Ucrania, pero Chus Mateo sigue pensando igual y no deja de repetirlo. De hecho, piensa que este segundo partido ante los ucranianos es más peligroso si cabe por las "ganas de revancha" con las que van a llegar. "Tenemos que mantener la concentración y tener en cuenta factores como el viaje", indica.

"Eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo a la hora de salir al partido", porque no es el mismo duelo del viernes y porque los ucranianos "van a querer demostrar" que pueden dar más tras caer de veinte (66-86) en 'casa'. Ellos "van a ajustar muchas cosas", añadía un Mateo que cree que el partido cambia mucho pese a que, ahora, España juegue en casa y sólo hayan pasado unas cuantas horas entre uno y otro.

Lo que sí espera es vivir un ambiente espectacular. Sobre todo después de haber jugado en Riga ante muy pocos espectadores. "Ojalá" que esté "lleno" un Palacio de los Deportes ovetense que calificó de "extraordinario y precioso". "Y ojalá podamos disfrutar todos juntos, jugadores, equipo y afición, de buen juego y de una victoria", ratifica el ex del Madrid.

Pese a todas estas advertencias y a la cautela con la que llega al encuentro, Mateo deja claro que no sólo no tiene ninguna queja de lo que le están dando sus jugadores, sino que está contentísimo con su rendimiento. "Estoy muy contento por cómo transmite este equipo. Hay muchas cosas que me gustan, cómo se ayudan cuando uno tiene un problema el otro le echa una mano encima del hombro, cómo se levantan del suelo unos a otros, cómo comparten el balón, el esfuerzo colectivo y la comunicación", afirma el seleccionador español.

Chus Mateo ve una a España unida y con buen ambiente

Esa unión que aprecia espera verla entre todos para llevar al equipo a la cuarta victoria en la fase de grupos y a la clasificación matemática. "Ojalá eso también se vea reflejado en el exterior y en el juego, que es lo importante para ganar los partidos. Ese tipo de cosas dan un punto más para ganar partidos, estar juntos y unidos", indica el madrileño.

De la clasificación no quiere hablar. Considera que será fruto de haber hecho muchas cosas bien antes y en este nuevo partido ante Ucrania. "No hago cuentas para clasificarnos. Le doy importancia al día a día. Si haces todo lo que dependa de ti, ganando lo tuyo, estamos en una buena disposición. Ojalá con un partido más ganado y, mañana lo podamos decir, veamos las cosas cada vez más claras", sentenciaba Chus Mateo.