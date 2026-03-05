Lewandowski enfría su futuro mientras el Barcelona analiza el mercado: "Me tomaré tres meses para decidir"

Robert Lewandowski ha vuelto a referirse a su futuro en el FC Barcelona y ha asegurado que se tomará varios meses antes de tomar una decisión sobre su próximo paso. Mientras tanto, Joan Laporta ha defendido públicamente la planificación deportiva del club y ha dejado abierta la puerta a posibles fichajes si surge una oportunidad de mercado

El futuro de Robert Lewandowski en el Barcelona continúa siendo uno de los temas que más atención genera dentro del entorno azulgrana. El delantero polaco, pieza fundamental del ataque culé en las últimas temporadas, ha reconocido que todavía no tiene prisa por decidir qué ocurrirá con su carrera en los próximos años.

En declaraciones recientes, el atacante explicó que afronta este momento con calma y sin la presión que podría haber sentido en etapas anteriores de su carrera. Lewandowski, que a sus 37 años se encuentra en la recta final de su carrera, considera que ahora puede tomarse el tiempo necesario para valorar sus opciones antes de tomar una decisión definitiva.

Lewandowski pide tiempo para decidir

El delantero del Barcelona dejó claro que su situación actual le permite analizar con tranquilidad el siguiente paso de su carrera. Según explicó, su intención es esperar al final de la temporada antes de tomar una decisión sobre su futuro.

“Lo bueno es que no tengo presión. Con 30 años o unos años menos, esta sensación sería diferente. Pero en este momento no necesito saberlo. Tengo paciencia. Me tomaré alrededor de tres meses para decidir qué quiero hacer”, afirmó el goleador polaco.

Sus palabras alimentan las dudas sobre su continuidad a medio plazo en el conjunto azulgrana. Aunque Lewandowski sigue siendo clave para el equipo de Hansi Flick, el club también está pendiente de cómo evolucionará la planificación deportiva en las próximas temporadas.

Laporta defiende la actual delantera

Mientras el delantero mantiene la incertidumbre sobre su futuro, el expresidente y candidato del Barcelona, Joan Laporta, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad sobre la situación de la plantilla. En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, el dirigente azulgrana destacó la calidad de los atacantes que actualmente tiene el equipo.

Laporta recordó que el Barcelona cuenta con dos delanteros centros de nivel como Lewandowski y Ferran Torres, además de otros futbolistas capaces de ocupar posiciones ofensivas en diferentes momentos del partido.

El presidente también mencionó la versatilidad de varios jugadores de la plantilla, como Dani Olmo, Marcus Rashford o Lamine Yamal, quienes pueden desempeñar diferentes roles en la zona ofensiva dependiendo de las necesidades tácticas del equipo.

El Barça no descarta fichajes si aparece una oportunidad

A pesar de mostrar su satisfacción con el actual plantel, Laporta no cerró completamente la puerta a posibles incorporaciones en el futuro. El expresidente explicó que el club tiene capacidad económica para realizar inversiones si se detecta una oportunidad que mejore la plantilla.

Según explicó, cualquier decisión en ese sentido dependerá del análisis deportivo que realice la dirección técnica encabezada por Deco. Si el director deportivo considera que existe una incorporación interesante para reforzar alguna posición, la propuesta será evaluada por la directiva.

Laporta insistió en que el Barcelona no siente la obligación inmediata de acudir al mercado para fichar un nuevo delantero centro. Sin embargo, reconoció que el club estaría preparado para actuar si surgiera una ocasión que encajara en el proyecto deportivo.

Confianza en el trabajo de Deco

El candidato azulgrana también aprovechó su intervención para elogiar el trabajo que está realizando Deco al frente de la dirección deportiva. Laporta considera que el exfutbolista ha desempeñado un papel clave en la construcción del actual proyecto del club.

Uno de los aspectos que más valoró fue la renovación de varios jóvenes talentos que forman parte del presente y del futuro del Barcelona. Futbolistas como Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Pau Cubarsí o Alejandro Balde han ampliado recientemente sus contratos, consolidando una base importante para los próximos años.

Además, destacó que asegurar la continuidad de estos jugadores ha sido una tarea compleja y fundamental para garantizar la estabilidad deportiva del equipo.

Un ataque con presente y futuro

Para Laporta, el trabajo realizado en los últimos años ha permitido construir una plantilla equilibrada que combina experiencia y juventud. El club considera que dispone de un grupo competitivo tanto para el presente como para el futuro.

La posible decisión de Lewandowski en los próximos meses será uno de los factores que marcarán la planificación ofensiva del Barcelona. Mientras tanto, la dirección deportiva seguirá analizando el mercado para detectar oportunidades que puedan reforzar aún más el proyecto.

Por ahora, el delantero polaco mantiene la calma y deja claro que su decisión no será inmediata. Los próximos meses serán claves para definir su futuro y para saber cuál será su papel dentro del ataque del Barcelona en las próximas temporadas.