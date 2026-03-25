Dimitrievski pone algo de luz a su renovación con el Valencia: "Ojalá lleguemos a un acuerdo que convenga a ambas partes"

El Valencia CG quiere ejecutar la opción que tiene para ampliar el contrato del portero por dos temporadas más, pero dicha posibilidad depende también del guardameta que ha dicho que no hay nada cerrado aún porque deben haber negociaciones para aclarar ciertos aspectos

La renovación de Stole Dimitrievski es uno de los temas que más prioridad tiene en las oficinas del Valencia CF. El club de Mestalla quiere ejecutar la opción que tiene para ampliar el contrato del futbolista por dos temporadas más, pero dicha posibilidad no se puede llevar a cabo sin el acuerdo con el portero. Dimitrievski, aprovechando el parón de selecciones, ha roto su silencio acerca de su continuidad en el Valencia CF, acaba contrato al final de esta temporada, señalando que aún no hay nada cerrado y que hay que negociar.

Dimitrievski, que ahora es titular en el Valencia CF, ha desvelado que pronto se reunirá con el club para negociar su contrato, que expira al final de esta temporada "Tanto yo como el club estamos totalmente centrados en los próximos partidos para acabar lo más arriba posible en LaLiga, pero sin duda habrá negociaciones pronto, y ojalá lleguemos a un acuerdo que convenga a ambas partes", ha dicho en una entrevista en Flashscore.

El Valencia CF tendría que pagar 300.000 euros en caso de ejecutar la opción de renovación que tiene sobre Stole Dimitrievski, quien por ahora está centrado en acabar la temporada de la mejor forma posible.

Dimitrievski deja atrás el Caso Agirrezabala y elogia a Guido Rodríguez

Dimitrievski ha aprovechado esta oportunidad para cerrar el caso Julen Agirrezabala, ya que el portero se quejó de que su compañero de equipo tenía que ser titular en el Valencia CF porque así lo estipulaba en su contrato. "Lo que pasó en el pasado se quedó en el pasado, y ahora estoy totalmente centrado en los próximos partidos y en terminar la temporada en lo más alto e intentar dar lo mejor de mí para el Valencia cada vez que juegue".

Por otro lado, Dimitrievski ha elogiado a Guido Rodríguez, que es otro de los jugadores a los que el Valencia CF quiere ampliar el contrato. "Es un jugador de clase mundial que ha ganado la Copa del Mundo, y nos hemos enfrentado mucho durante su etapa en el Betis en el pasado, pero cuando lo tienes jugando en tu equipo y lo ves de cerca, te das cuenta realmente de su calidad y de por qué ha ganado y conseguido mucho en su carrera".

Por último, el portero del Valencia CF ha dado su opinión del Nuevo Mestalla. "Pasamos por delante del nuevo estadio cada vez que vamos a nuestros partidos en casa y sólo podemos verlo desde fuera, ya que todavía se está construyendo. Es realmente importante para el futuro del club y de los aficionados, ya que supondrá una gran ampliación en cuanto a capacidad, que sólo puede ayudar a que el Valencia celebre más victorias en el futuro".