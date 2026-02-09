Mario Martín, la mala noticia de un Getafe que volvió a sonreír en LaLiga

El centrocampista de 21 años se marchó lesionado del encuentro ante el Alavés en el minuto 34 y, a falta de confirmación oficial por parte del club, el jugador sufre un esguince "fuerte" en el tobillo, por lo que será baja en un conjunto que logró el triunfo en el campeonato doméstico más de dos meses después

El Getafe se llevó los tres puntos en la visita al Alavés en Mendizorroza, en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Los goles de Luis Vázquez y Arambarri, de penalti y en la segunda parte hicieron que los de Bordalás volvieran a la capital de España con los tres puntos. Sin embargo, la mala noticia fue la lesión de Mario Martín, que se tuvo que retirar en el minuto 34, por lo que entró Abqar en su lugar. De esta manera, a falta de que el club confirme los resultados de las pruebas médicas, el centrocampista ha sufrido un esguince en el tobillo.

Bordalás destaca la "preocupación" por el estado de Mario Martín

En este sentido, Bordalás fue preguntado, en la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Alavés, el estado de Mario Martín y los primeros pronósticos: "Bueno, estamos un poquito preocupados porque no podía apoyar el pie, el tobillo lo tiene muy mal, en la plancha se le fue hacia abajo, bueno, hasta que no se le hagan las pruebas veremos a ver, estamos preocupados, ojalá no sea una lesión importante, pero el chico está preocupado, está muy dolorido, vamos a ver. Hay que esperar y ojalá no tenga una lesión importante". En este sentido, cabe recalcar que el jugador de 21 años, cedido por el Real Madrid, es uno de los fijos en el Getafe, donde ha jugado esta temporada, hasta 24 partidos entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey. De esta forma, forma parte de un centro del campo innegociable para el técnico del conjunto azulón, donde le acompañan Luis Milla y Mauro Arambarri.

Además, la importancia de los partidos que se le presentan al Getafe no invitaban a correr un solo riesgo con Mario Martín. Los de Bordalás recibirán este sábado al Villarreal en El Coliseum. Tras ello, volverán a jugar de locales para verse las caras con el Sevilla. De esta manera, el conjunto azulón abrirá el mes de marzo con la visita al Real Madrid en el Bernabéu, seis días antes de disputar el duelo de la jornada 27 de LaLiga EA Sports frente al Real Betis. Por ello, el centrocampista de 21 años, que lo ha jugado prácticamente apunta a estar varias semanas de baja. En este sentido, la Cadena Cope ha informado que el centrocampista sufre "un esguince fuerte de tobillo", lo que podría suponer un problema para la plantilla en los siguientes choques.

Mario Martín, ante su mejor temporada en ataque

Por otro lado, la importancia de Mario Martín en el Getafe se ve reflejada en su aportación ofensiva. Por el momento, el jugador de 21 años ha logrado cuatro goles y una asistencia esta temporada entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey. De esta manera, mientras que su futuro sigue siendo una incógnita, ya que tiene firmado un contrato con la entidad azulona hasta final de temporada, sus pruebas serán determinante para Bordalás en los siguientes encuentros citados anteriormente. Las diferentes variantes en la plantilla podrían situar a Javi Muñoz en el once titular, pese a que en encuentros como ante el Alavés no tuvo ningún minuto.