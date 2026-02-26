Marc Casadó ultima su renovación con el Barcelona hasta 2030

El centrocampista del FC Barcelona, Marc Casadó, está a punto de firmar su renovación hasta 2030. Tras sufrir una pérdida progresiva de protagonismo en los esquemas de Hansi Flick, el barcelonés tuvo ofertas para abandonar el club en verano, pero finalmente la resilencia ha tenido premio

Antes de acabar la presente temporada, con la vuelta de semifinales de Copa del Rey, una eliminatoria de octavos en Champions League y el liderato de LaLiga, el Barcelona ya empieza a planificar su futuro, donde ‘La Masía’ juega un papel clave.

La dirección deportiva, encabezada por Deco, sigue negociando la renovación contractual de aquellos jugadores llamados a liderar el proyecto azulgrana en un futuro, donde el próximo que firmará para extender su vinculación es Marc Casadó.

Un sueño que cumplir

Marc Casadó, nacido en Sant Pere de Vilamajor, Barcelona, no es un futbolista, es un jugador del FC Barcelona. El centrocampista ha vivido momentos duros a lo largo de su corta etapa en el primer equipo azulgrana, pasando de ser el relevo generacional de todo un Busquets, a asumir minutos residuales. Pero él siempre lo tuvo claro, quiere triunfar en la Ciudad Condal.

Con el conjunto azulgrana pasando por un duro momento económico, las ofertas por sus activos, más cuando son generosas, se hacen difíciles de rechazar. Esto ocurrió con Casadó, que durante el pasado mercado estival y, con menos insistencia en el invernal, fueron diversos equipos los que quisieron hacerse con su servicio.

A sus 22 años, el joven talento pudo marchar a la Premier League de la mano de un Chelsea que apostó por él hasta última hora. También hubo contactos con el Atlético de Madrid, en busca de minutos dentro de la Liga española. Mientras que, el pasado enero, llegaría una estratosférica oferta por parte de fútbol de Arabia Saudí. Ninguna fue suficiente para convencer al catalán.

Del calvario a la regularidad

En 2024 Casadó viviría un sueño que acabó en calvario. Hansi Flick le daría la oportunidad de subir al primer equipo desde 1ª RFEF, la Tercera división española. Así, tras una buena pretemporada, comenzaría siendo titular durante la temporada 2024/25, participando en un total de 36 encuentros, 29 de ellos como titular.

El problema llegaría en marzo de 2025. El jugador sufría una lesión del ligamento de su rodilla derecha, dejándolo fuera de los terrenos de juegos durante más de dos meses, teniendo que esperar al inicio de esta temporada para poder volver a disputar un partido oficial.

Con su progresiva reincorporación, Casadó volvería a ganar importancia en el once de Flick, hasta el pasado enero, donde una sola participación en seis encuentros lo situaron en la rampa de salida. Justo cuando los rumores de una gran oferta empezaban a circular.

Marc Casadó lo tuvo claro, el quería continuar en Barcelona y así se lo dijo a Flick, a quien tuvo que convencer para volver a entrar en la dinámica del equipo. A partir de ahí, el jugador ha vuelto a sentirse importante en el equipo, especialmente desde la rotación.

Esta temporada, el catalán ha participado en 25 encuentros, 13 de ellos como titular, donde ha dejado 1 asistencia en LaLiga, ante el Valencia en la jornada 4. Poco a poco, el Casadó que fue fundamental en el triplete del Barça del pasado año, vuelve a salir a la luz.

Una renovación hasta 2030

Marc Casadó tenía contrato hasta junio de 2028, es decir, la próxima temporada entraba en su último año y desde enero podría negociar con equipos para marcharse gratis. Ante esa posibilidad y la mejora de rendimiento que está presentando en este tramo final de temporada, Deco ha decidido acelerar en su renovación.

Según apunta el periodista Nicolo Schirá, el club ya le habría pasado una oferta de renovación hasta 2030 que el jugador está dispuesto a firmar. Con la voluntad de Casadó y la propuesta del Barcelona, es tan solo cuestión de tiempo que el anuncio se haga oficial y el conjunto azulgrana refuerce su vínculo con un jugador llamado a ser diferencial.