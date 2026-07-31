García Plaza cumple su gran deseo en el primer entrenamiento del Sevilla en Garderen

Al margen de la mejoría de la plantilla con los fichajes, el técnico madrileño considera fundamental para su proyecto la disponibilidad de sus efectivos y la primera sesión en Garderen le dio motivos para sonreír

García Plaza sabe de sobra que deben alinearse numerosas circunstancias para que el proyecto con su sello en el Sevilla salga adelante y se huya de los sufrimientos de los últimos cursos.

Entre ellas, lógicamente se encuentra una planificación que mejore la plantilla y en ello trabaja José Ignacio Navarro, con cinco fichajes cerrados y negociando la llegada de un segundo portero y, sobre todo, del delantero, como demuestran las ofertas realizadas por Fede Viñas o David Romero.

Pero el técnico madrileño también considera indispensable otro requisito para obtener el máximo rendimiento del plantel del que disponga, que las lesiones respeten en lo posible a sus activos para evitar el carrusel de ausencias de los cursos pasados, lo que se convirtió en un lastre al perder a futbolistas importantes en momento clave, como, por ejemplo, Vargas.

El primer entrenamiento en Países Bajos le dio motivos para sonreír a García Plaza

El gran deseo del madrileño es contar con todos sus hombres, lo que ve fundamental también en pretemporada, por lo que el primer entrenamiento en la concentración en Países Bajos le dio motivos para sonreír tras poder incluir en la lista para el 'stage' a un Juanlu recién recuperado.

De este modo, los nervionenses se ejercitaron esa mañana en Garderen, base de operaciones en tierras neerlandesas, en una sesión de activación que deparó muy buenas noticias en este sentido.

No en vano, tuvo a su disposición a todos los hombres que han viajado, a excepción de Alfon González, único lesionado de alcance en la plantilla al caer en los albores de la puesta a punto. García Plaza decidió llevárselo para que no pierda contacto con el grupo y seguir de cerca su recuperación.

En cambio, no viajó Marcao, que se quedó en Sevilla para realizar un plan específico por molestias, si bien el brasileño no se trata de ningún puntal en los planes y, en cierto modo, se contaba con sus ausencias por sus continuos problemas musculares sin que sean nada serio.

Vargas y Sow completarán el grupo en la concentración tras tres recuperaciones

Julio Díaz entró en su primera convocatoria como sevillista y es uno más y se espera en breve la incorporación de los internacionales Rubén Vargas y Djibril Sow, por lo que García Plaza tiene a sus órdenes al grueso del grupo una vez que se han ido recuperando los efectivos tocados durante la pretemporada.

Así las cosas, la semana pasada volvió Andrés Castrín, mientras que en la actual se sumaron al grupo tanto Oso como Juanlu, dejando en la enfermería solo a Alfon con la compañía ahora del tocado Marcao, que también había regresado con el resto, pero que nuevamente está apartado por sus eternos problemas.

Como informa el club, a primera hora de esta tarde, la expedición sevillista pondrá rumbo al Goffertstadion de Nimega para la disputa de su quinto amistoso de la pretemporada frente al NEC, tercer clasificado de la última edición de la Eredivisie. El choque dará comienzo a las 19:00 horas.