Los primeros 'cantos de sirena' para el retorno de Juan Díaz

El sanjuanero brilla en la Segunda división rusa con el Rodina Moscow, que ha metido en puestos de 'play off' de ascenso, y ya suena para varios banquillos de LaLiga Hypermotion

Como jugador era Juanito, un fino extremo zurdo que descolló en varios clubes punteros de la provincia, como CD Alcalá, CD Mairena, Écija Balompié, AD San José o Coria CF. Curiosamente, los primeros datos de su carrera apuntan al filial del Real Sporting de Gijón, pues fue de los que tenían, como se decía antes, el duro para cambiarlo, probando suerte también allende las fronteras sevillanas en Moralo o Villanueva de Córdoba. Desde prácticamente su retirada, dio el salto a los banquillos, ya como Juan Díaz Quinta y casi siempre en la cantera del Sevilla FC.

Cuando José Luis Mendilibar relevó a Jorge Sampaoli en marzo de 2023, tiró de él como ayudante del primer equipo, labor que ha ejercido luego con varios técnicos más, empezando por Diego Alonso. Podría haber seguido siendo una especie de funcionario en blanquirrojo, pues su trabajo era y es muy valorado de puertas hacia adentro, aunque el pasado verano optó por salir de su zona de confort. Porque este sanjuanero de 48 años recién cumplidos quería ser entrenador. Y la oportunidad le llegó en la 1.Division rusa, la segunda categoría de un país en guerra, con un clima difícil, pero donde se ha movido como pez en el agua.

Se marcó al FC Rodina Moscow con José Serrano y un 'staff' propio, aunque sin su familia. Un paso valiente que, enseguida, ha dado sus frutos. Cogió a 'Las Aves' en décima posición, con 10 puntos en siete jornadas. Trece fechas después, las tiene terceras con 36 unidades, en puestos de 'play off' de ascenso a la Premier Liga, gracias a un rendimiento intachable: quince partidos (dos de ellos de la Copa de Rusia), con ocho victorias, cinco empates y solamente dos derrotas. Encima, con once porterías a cero. Normal que allí sea el técnico de moda y su nombre empiece a sonar para retos superiores.

Los primeros sondeos a Juan Díaz Quinta para su vuelta a casa

Con contrato en la capital del país, de momento, hasta el 30 de junio de 2026, el gran desempeño del aljarafeño en la que es su primera experiencia en solitario como técnico no está pasando desapercibida. Ni en Rusia, donde ya se le vincula con banquillos de la elite, ni en su país, España, donde ha entrado en la rueda de LaLiga Hypermotion. En los corrillos ya se le incluye en ternas de futuribles para equipos de Segunda división que se plantean cambiar de timonel. Un mercado invernal 'sui generis' que no tiene plazos estrictos y que todavía podría deparar alguna sorpresa.