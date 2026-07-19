Mbappé se rinde a Messi antes de la final: "Marcará, eso seguro"

Mbappe habla frente a los micrófonos de Didier Deschamps y hace autocrítica del partido, el que han hecho una segunda parte mejor. No quiso olvidar a Messi y deja un mensaje sobre Messi antes de la final

Kylian Mbappé fue uno de los protagonistas después de perder contra Inglaterra en el partido por el tercer y cuarto puesto del torneo. El delantero francés compareció ante los micrófonos para analizar lo sucedido sobre el terreno de juego y no ocultó su decepción por la actuación de su selección. El atacante realizó una profunda autocrítica, defendiendo el trabajo de Didier Deschamps y, además, dejó un comentario sobre Lionel Messi que ha dado mucho de qué hablar.

El capitán de Francia reconoció que el equipo estuvo muy lejos de su nivel durante la primera mitad. "Hubo dos partes muy distintas. En la primera, entiendo que algunos digan que fue una broma, que no respetamos la camiseta", afirmó. Sin embargo, quiso explicar que la mala imagen no tuvo que ver con una falta de actitud. "Yo diría que fuimos más humanos. Desafortunadamente, nos quedamos completamente aturdidos. Nos despertaron de verdad", añadió.

Mbappé explicó que el equipo reaccionó tras el descanso y recuperó su identidad competitiva. "En la segunda parte volvimos a ser jugadores de primer nivel, máquinas mentales que dejaron las emociones a un lado", señaló. Aun así, lamentó que esa reacción no fuera suficiente para cambiar el resultado. "Logramos hacer lo que sabemos hacer: ganar la segunda parte, pero al final no ganamos", resumió el delantero.

Deschamps y el reconocimiento al seleccionador

El atacante también quiso dedicar unas palabras al seleccionador francés, Didier Deschamps. Mbappé confesó que el vestuario tenía una motivación especial por despedir al técnico con una victoria, aunque finalmente no pudo conseguirlo. "Es más una pena para el entrenador. Queríamos hacer algo por él, pero lamentablemente la primera parte da la impresión de que lo decepcionamos", explicó. No obstante, dejó claro que este encuentro no cambia la valoración que hace de su entrenador. "Queremos agradecerle todo lo que ha hecho. Este partido no empañará la leyenda de Didier Deschamps", afirmó con rotundidad.

Mbappé también fue preguntado por sus cifras goleadoras durante el torneo. El delantero restó importancia a los récords individuales y aseguró que habría preferido disputar la gran final antes que seguir agrandando sus estadísticas."Hubiera preferido no ser el máximo goleador histórico y jugar el partido de mañana. Es bonito para mi legado, pero hoy no es lo primero en lo que pienso", reconoció, insistiendo en que el éxito colectivo siempre está por encima de cualquier reconocimiento personal.

Antes de finalizar su intervención, el futbolista francés dejó una frase que ha generado numerosas reacciones. "Messi marcará en la final, eso seguro", aseguró Mbappé, mostrando su confianza en que el capitán argentino volverá a ser decisivo en el partido por el título. Un pronóstico que no ha pasado inadvertido y que difícilmente será bien recibido por una parte de la afición española, que espera un desenlace muy distinto en la gran final.