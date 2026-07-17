La selección de Francia cierra el acuerdo definitivo con Zinedine Zidane

El extécnico del Real Madrid está listo para relevar a Deschamps tras el duelo ante Inglaterra del Mundial. Francia prepara el anuncio oficial y el entrenador de Marsella ultima su firma para liderar a los 'Bleus'

La vuelta de Zinedine Zidane a los banquillos está más cerca que nunca. El técnico se encuentra como agente libre desde 2021, cuando dijo adiós al Real Madrid, pero en cinco años no ha encontrado un destino para empezar una nueva etapa, algo muy distinto a lo que se le presenta de manera inminente. El exjugador ha alcanzado un acuerdo definitivo para reemplazar a Deschamps y convertirse en nuevo seleccionador de Francia.

Tras el encuentro ante Inglaterra de mañana sábado, la Federación Francesa de Fútbol anunciará la llegada de Zinedine Zidane, poniendo punto y final de esta manera a la exitosa etapa de Didier Deschamps. El técnico, que no ha podido alcanzar la final de este Mundial al caer derrotado ante España, afrontará un futuro incierto pero en el que podría recibir ofertas de diferentes clubes de Europa o incluso de otra selección.

Francia espera con los brazos abiertos a Zidane: "El futuro cercano es hermoso, bueno y prometedor"

Por ello, diferentes exfutbolistas de Francia han querido valorar esta opción, como ha sido Robert Pires: La derrota es dolorosa, pero el futuro cercano es hermoso, bueno y prometedor. Zizou sabe lo que hay que hacer, no repetir los errores que cometimos ante España. Eso no le quita mérito a todo lo que Deschamps ha hecho como entrenador durante todos estos años. Su trayectoria es más que positiva".

Además, Robert Pires añadió que Deschamps: "Nos trajo presión, nos trajo alegría, nos trajo victorias. Hay mucho por hacer. Zidane se basará un poco en lo que Didier hizo durante 14 años, porque hay muchas cosas positivas. Y luego tendremos que elevar nuestro nivel, porque en cuanto la adversidad cambie, podemos desmoronarnos. Tendremos que encontrar una base más clara y sólida para nuestro juego. España fue un grupo".

Zinedine Zidane se prepara para el anuncio oficial

Sin embargo, la decisión de la Federación Francesa de Fútbol de apostar por Zinedine Zidane viene de hacer muchos meses, con un técnico que ha seguido esperando hasta el momento esperado para coger las riendas de la selección tras el Mundial. El ex del Real Madrid se hará cargo de los 'Bleus' en la próxima Nations League, así como la Eurocopa de 2028 y la Copa del Mundo de 2030 de España y Marruecos.

Además, Zidane Zidane ya tiene todo listo para firmar por la selección de Francia, con unos documentos que quedarán sellados a lo largo de este mes de julio, como ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano. Será sin duda uno de los cambios más importantes en el combinado galo en los últimos tiempos, ya que Deschamps llegó al cargo en julio de 2012, hace 14 años.

Las fechas marcadas por Deschamps con Francia

Deschamps se irá por la puerta grande del banquillo de Francia, tras una etapa dónde consiguió ganar el Mundial de 2018, además de alcanzar la final en Qatar 2022, perdiendo contra Argentina en un partido para la historia. Por otro lado, el técnico se quedó muy cerca de ganar la Eurocopa en 2016, pero Portugal terminó saliendo victorioso. La mayor decepción pudo ser en 2021, cuando cayó eliminado ante Suiza en octavos de la Eurocopa.

Además, Deschamps, que ha hablado antes de medirse a Inglaterra, se despedirá después de volver a caer ante España, tal y como pasó en las semifinales de la Eurocopa de 2024, dónde los de Luis de la Fuente levantaron finalmente el trofeo. En este sentido, la selección finalista del último Mundial viene de caer en la misma fase contra 'La Roja', en un partido que decididieron Oyarzabal desde el punto de penalti y Pedro Porro.