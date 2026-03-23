Zinedine Zidane, próximo seleccionador de Francia tras un acuerdo verbal con la FFF

Zinedine Zidane estaría listo para asumir como seleccionador de Francia después del Mundial tras un acuerdo verbal con la FFF

El histórico exinternacional francés Zinedine Zidane habría alcanzado un acuerdo verbal con la Federación Francesa de Fútbol para asumir el cargo de seleccionador nacional tras la conclusión del Mundial 2026, según informó Le Parisien.

Un sucesor esperado por cuatro años

Zidane, de 53 años, espera desde hace cuatro años tomar las riendas de Les Bleus, tras quedarse corto en 2022 cuando Didier Deschamps renovó inesperadamente su contrato. La leyenda francesa ha declinado varias ofertas de clubes europeos en este tiempo, priorizando la posibilidad de dirigir a su país.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, confirmó en una entrevista con Le Figaro que ya conoce al futuro seleccionador y destacó que se requiere un perfil que cuente con el respeto nacional y sea capaz de gestionar la presión inherente al cargo: “Se necesita un perfil que cumpla muchos requisitos y que también pueda contar con el apoyo del pueblo francés, ya que esta selección es el equipo del pueblo francés”, declaró.

Acuerdo verbal y formalización posterior

Aunque la relación entre Zidane y la federación aún no se ha plasmado por escrito, fuentes aseguran que existe un entendimiento completo. La FFF pretende que Deschamps finalice su ciclo sin interferencias externas, garantizando que el Mundial 2026 se complete con normalidad antes de formalizar el nombramiento de Zizou.

Zidane, un técnico de prestigio

Durante su etapa como entrenador del Real Madrid CF, Zidane conquistó tres UEFA Champions League, dos ligas españolas y dos Supercopas de España, consolidándose como uno de los entrenadores más laureados de Europa. Su experiencia y prestigio lo posicionan como la figura ideal para liderar a una de las selecciones más fuertes del mundo, con jugadores de la talla de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.

Expectativa y repercusión internacional

La posible llegada de Zidane a la selección genera un gran impacto, no solo deportivo sino también comercial. Los contratos de patrocinio, especialmente con Nike, podrían incrementarse notablemente gracias a la imagen y proyección del técnico.

El futuro de 'Les Bleus' bajo Zidane

Francia competirá en el Mundial 2026 en un grupo con Senegal, Noruega y un tercer equipo por definir. Sin Zidane al mando hasta después de la competición, la selección buscará mantener su estatus como potencia mundial, combinando talento joven con la experiencia de figuras consolidadas.

La era ‘Zizou’ está a punto de comenzar, con expectativas muy altas tanto en el campo como fuera de él, consolidando su legado como jugador y ahora como entrenador de la selección francesa.