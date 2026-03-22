Petit vuelve encorajinado y suma ya siete goles y una asistencia este curso

Golazo del ariete uruguayo en Zubieta antes de cumplirse el primer minuto que, junto al inmediato de Manu Lama, permiten respirar al Granada en la tabla

Tercer partido seguido sin perder del Granada CF, que respira un poco en la tabla de Segunda división para, como mal menor, mullir un colchón de ocho puntos sobre el descenso. El 7 de 9 de los nazaríes tuvo como colofón el 0-2 de este domingo en Zubieta, cuando sendos tantos de Gonzalo Petit y Manu Lama en los primeros cuatro minutos fueron una renta ya insuperable para la Real Sociedad B. Era el regreso a la titularidad del delantero uruguayo cedido por el Real Betis, quien, en realidad, no había tenido minutos ante RC Deportivo y FC Andorra, aunque José Rojo 'Pacheta' confió en él este 22-M.

Y acertó de lleno el de Salas de los Infantes, pues la joven promesa criada en Nacional recogió un despeje corto de cabeza de Alberto Dadie en el semicírculo para perfilarse de derechas y colocar el balón en la misma escuadra, imposible para Aitor Fraga. Sin solución de continuidad, Manu Lama aprovechaba una mala salida del meta de Hernani para hacer en el 4 el segundo tanto, a la postre definitivo. El punta de Carmelo se marcharía a nueve minutos del final, justo tras ver una tarjeta amarilla, siendo relevado por un Rayan Zinebi que se estrenaba esta campaña en LaLiga Hypermotion al dar el salto desde el Recreativo Granada.

Con éste, contando su etapa en el CD Mirandés y esta segunda vuelta como nazarí, son ya siete goles y una asistencia de Gonzalo Petit en su primera temporada en Europa. Firmó un 5+1 con los de Anduva en 21 encuentros oficiales en menos de 1.000 minutos. Ya como rojiblanco, se estrenó como anotador en el 5-1 al Real Valladolid del Día de los Enamorados. Dos titularidades más, con derrotas en Ceuta y en casa en el derbi ante el Málaga CF, apoyaron su salida del equipo inicial, aunque el suramericano ha vuelto por sus fueros y ganado crédito para la recta final del curso en el Nuevo Los Cármenes.

Un futuro todavía en el aire que depende del mercado bético

Reclutado el pasado verano de Nacional de Montevideo a cambio de un fijo de seis millones de euros y unas variables que 1,5 más, el Real Betis decidió ceder a Gonzalo Petit, primero al CD Mirandés y, en el mercado invernal, al Granada CF, que se hizo cargo de los 225.000 euros de penalización que constaban en el contrato del uruguayo si se cortaba el préstamo. La idea no es sólo que el ariete de 1,91 y 19 años se foguee, sino salvar el escollo que supone su condición de extracomunitarios, pues en La Cartuja esas tres plazas están ocupadas por Antony Matheus dos Santos, Natan de Souza y Nelson Deossa. La posible venta del segundo o el tercero le abrirían hueco, ya que no se han encontrado al parecer antecedentes familiares en el Viejo Continente.