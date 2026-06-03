Sin Sinner, Flavio Cobolli asegura un finalista italiano en Roland Garros 2026

El tenista transalpino remontó en su duelo de cuartos de final ante el canadiense Felix Auger-Aliassime y ya espera rival entre Berrettini y Arnaldi

Pese a la pronta eliminación de Jannik Sinner, Italia contará con un finalista en Roland Garros. El jugador transalpino Flavio Cobolli confirmó el gran momento en el que ha llegado al torneo parisino y superó al otro Top-5, aparte de Zverev, que quedaba en el cuadro, el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Lo ha hecho tras remontar un set en contra y aguantar las numerosas bolas de 'break' que tuvo su rival en la tercera manga, que resultó decisiva y en la que Cobolli se mostró firme con su saque, cuando había estado más irregular en los dos primeros sets. El italiano ganó por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4 y ahora esperará al vencedor del duelo entre sus compatriotas Matteo Berrettini y Matteo Arnaldi, del que saldrá el otro semifinalista.

El tenista canadiense estaba ante su gran oportunidad para haber podido jugar una final en un Grand Slam. Señalado como gran favorito desde la eliminación de Jannik Sinner en esta parte del cuadro, Auger-Aliassime había logrado soportar la presión y había conseguido meritorias victorias ante el estadounidense Brando Nakashima y el chileno Alejandro Tabilo, al que apenas dio opción y derrotó en tres sets.

Había ido de menos a más hasta encontrarse con Cobolli, que pasa ahora a ser el gran favorito y máximo rival en la opción de Alexander Zverev de alzarse con su primer trofeo de Grand Slam, algo para lo que, antes, deberá superar a Jakub Mensik en semifinales.

Cobolli, sexto italiano en semifinales de un Grand Slam

El jugador de Florencia, con esta victoria, se asegura el ingreso en el top-10 y se convierte en el sexto italiano que accede a las semifinales de un Grand Slam.

El partido tuvo dos partes diferenciadas, aunque siempre hubo mucha igualdad. Un primer set en el que Cobolli tuvo muchas opciones de llevárselo y que su rival sacó adelante gracias la seguridad que le daba su servicio y a que supo aprovechar sus oportunidades al resto.

Un segundo set en el que Auger-Aliassime mantuvo la inercia y, tras un nuevo 'break', se puso 3-1 arriba, antes de que el florentino reaccionara y con un 5-1 parcial, pusiera la igualada en el marcador.

El tercer set, clave para Cobolli

Con todo equilibrado llegó el tercer set, que fue decisivo. Ahí, Cobolli elevó su efectividad con el saque y eso le permitió aguantar al canadiense en los puntos importantes. El de Montreal contó con varias opciones para haber equilibrado la manga, pero su rival aguantó y estuvo certero cuando le llegó la oportunidad en el séptimo juego.

Con mucha presión en contra, la cuarta manga se decidió con la única opción de rotura que tuvo el italiano, al que muchos ven como un futuro campeón en tierra batida y que cada vez lo confirma más.

"Hoy hemos jugados dos partidos y el primer set fue muy duro de jugar. Está es la mejor pista en la que he jugado en mi vida, porque saca mi mejor tenis", reconocía un Cobolli que sabía lo que se jugaba: "Me he dicho a mí mismo que tenía que luchar. Ésta es la oportunidad de mi vida".