España no faltará a las semifinales de Roland Garros

Marcel Granollers gana junto a Horacio Zeballos y mantiene la esperanza de ver a un español campeón en París este año

Hace muchos años que España no se marcha de Roland Garros sin un título o un finalista. Cuando no ha ganado la prueba individual masculina -18 títulos en este siglo en 25 años-, aparecía Garbiñe Muguruza (2015) para hacer la cobertura en la femenina o el dobles (Marc López y Feliciano López en 20216). Y si fallaba todo, siempre aparecía un júnior para que no se rompiera la racha y el nombre de España estuviera presente en París.

En un año en el que Carlos Alcaraz no podrá defender su título del pasado año y en el que, pese al gran torneo de Rafa Jódar, la Armada española se ha quedado sin representantes en semifinales masculinas individuales, la pareja formada por el catalán Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos sigue empeñada en revalidar el título logrado en la pasada edición.

Granollers y Zeballos daban este jueves un paso más en su aventura en Roland Garros 2026 y se metían en semifinales tras superar en cuartos al monegasco Hugo Nys y al francés Edouard Roger-Vasselin por 6-3 y 6-4.

Granollers y Zeballos, favoritos en Roland Garros

A priori, son los rivales a batir, ya que no sólo son los vigentes campeones, sino que también aparecen como cabezas de serie número uno, pero eso no garantiza nada en un año en el que hay pocos favoritos en las rodas finales. Aryna Sablenka, la número uno femenina, ha sido la última en caer y no estará ni en semifinales.

La pareja hispano-argentina aún no ha perdido un set en esta edición de Roland Garros. Para Marcel Granollers, ésta es la sexta vez que alcanza las semifinales en el Grand Slam parisino, aunque sólo el pasado año pudo alzarse por fin con la victoria.

Sextas semifinales de Marcel Granollers

La primera vez fue junto a Marc López, en 2014. Y, a partir de ahí, las otras cinco han sido junto a Horacio Zeballos. Sólo el pasado año lograron pasar esa penúltima etapa para alzarse campeones ante los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski.

Sus rivales en semifinales serán otros con una amplia experiencia en los grandes torneos y que, de hecho, ya fueron subcampeones de Roland Garros en 2024. Los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori llegan de superar al checo Petr Nouza y al austriaco Neil Oberleitner tras salvar dos bolas de partido.

Granollers-Zeballos y Bolelli-Vavassori ya se vieron las caras hace poco más de dos semanas en la final del Master 1.000 de Roma con triunfo para la pareja italiana.