El adiós entre lágrimas de Berrettini amplía la hazaña de Arnaldi: "El dolor era demasiado intenso"

Una nueva lesión, ahora de cadera, deja al romano fuera de juego en cuartos de final; Arnaldi será el rival de Cobolli en la segunda semifinal

Se sabía que habrá un italiano en la final de Roland Garros desde el mismo momento en que Cobolli le ganó a Auger-Aliassime, pero no cual sería. Por experiencia parecía Berrettini, por sensaciones, no se podía descartar a Arnaldi. Finalmente será este último tras imponerse en una semifinal marcada por la enésima lesión de Berrettini cuando parecía reverdecer laureles.

Dos horas y 7-5 y 5-2 fue el desgaste que Arnaldi se llevará de cara a la semifinal ante su compatriota este viernes. Berrettini plantó cara en la primera manga, que se le escapó en el tramo final, pero empezó a mostrar molestias con el segundo set ya empezado. Fue tratado, pero no pudo seguir y prefirió parar a ver agrandada su lesión.

El propio jugador reconocía a posterior que los problemas habían llegado antes, en el primer set, aunque pudo aguantar hasta que vio que era una pérdida de tiempo y, posiblemente, algo perjudicial de cara al futuro. Tras ser atendido regresó a pista, pero su rendimiento había bajado y optó por retirarse.

"En medio del primer set, empecé a sentir algo al sacar, pero me veía competitivo. El partido era muy duro y no le di mucha importancia. Seguí adelante e intenté dar lo mejor de mí. Fue un partido muy difícil hoy, pero cuanto más jugaba, más sacaba, más golpeaba de derecha... peor me sentía. Pedí un tiempo médico y me dijeron que la zona estaba muy dolorida. Lo intenté, pero el dolor era demasiado intenso. Espero no haberme hecho ninguna lesión grave", reconoce el jugador romano, quien reconocía que el problema era en la cadera.

Berrettini al fin parecía olvidar las lesiones

El Zíngaro lleva cuatro años sin poder jugar Roland Garros por culpa de las lesiones, de ahí que, tra ver el nivel que estaba ofreciendo al fin, el dolor de retirarse sea aún mayor. "No sé exactamente qué es. Ojalá las pruebas salgan bien y me digan qué tengo. Nunca había tenido nada parecido. Tuve problemas con la cadera derecha a finales de 2019 y principios de 2020, pero era un dolor diferente. (...) Soy el último que quiere retirarse. Estoy harto. Simplemente no quiero hacerlo, pero a veces hay que hacerlo", admitía dolorido el romano.

La otra cara, la de la alegría, era la del otro Matteo, un Arnaldi que llegó a Roland Garros como 104 del mundo y que saldrá como cabeza de serie para Wimbledon. Y, sobre todo, que no se conforma con acabar aquí. Tiene a tiro la final de un Grand Slam, conoce con quien se enfrenta y va a tratar de alcanzarla.

"Estoy muy feliz con mi actuación y por cómo avanza el torneo. Es una locura pensar que estoy en semifinales, pero me siento mal por Matteo -Berrettini-. Entrenamos mucho juntos y es duro verle así, pero ha firmado un grandísimo torneo", indica el de San Remo, que se ha enfrentado en dos ocasiones como profesional a Flavio Cobolli, con un triunfo y una victoria como marca de esos duelos directos.

Arnaldi y Cobolli, un duelo desde pequeños

"Desde que éramos pequeños hemos estado en muchas batallas. En la pista hay una buena rivalidad, pero fuera del campo somos amigos. A menudo nos entrenamos juntos o quedamos juntos. Quizás no parezca que somos muy amigos cuando jugamos, pero fuera de la pista pasamos mucho tiempo juntos", reconocía.

De hecho, Arnaldi rememoraba sus duelos desde que eran niños y que ahora se repiten como profesionales. "Hemos crecido juntos. No recuerdo si gané o perdí, pero el primer partido en el que nos enfrentamos fue en el campeonato de Italia, en el sub 13 o el sub 14, porque él era un año más pequeño. Creo que yo gané...", afirmaba el nuevo semifinalista de Roland Garros.