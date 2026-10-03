Un madridista y un culé, los sacrificados por De la Fuente ante la República Checa

El seleccionador completa la convocatoria para el duelo en el Carlos Tartiere con dos decisiones muy distintas a la hora de gestionar esfuerzos con Pau Cubarsí y postergar el debut con la absoluta de un recién llegado Carlos Espí

Luis de la Fuente ha decidido descartar a Espí y Cubarsí para el duelo ante Chequia.Imago

Pau Cubarsí y Carlos Espí son los dos futbolistas que Luis de la Fuente ha dejado fuera de la lista definitiva para enfrentarse a la República Checa. El central del Barcelona y el delantero del Real Madrid seguirán desde la grada un partido en el que la selección busca mantener su excelente dinámica en este arranque de la Nations League.

La concentración española se había quedado en 25 jugadores después de la lesión de Nico Williams, que obligó a reducir el grupo sin que el seleccionador incorporase un sustituto. De la Fuente debía realizar dos descartes para reducir los convocados a 23 y las elecciones han recaído finalmente en el barcelonista y el madridista.

Descanso merecido para Cubarsí

En el caso del defensa azulgrana, la decisión responde principalmente a la necesidad de dosificar sus minutos. Cubarsí ha disputado los 180 minutos de los dos primeros encuentros del parón, frente a Inglaterra y Croacia, y además venía de una carga de partidos considerable después de haber participado en todos los minutos del Mundial.

Con apenas tres días entre algunos de los compromisos internacionales, De la Fuente ha optado por darle descanso, una medida de gestión de esfuerzos que permitirá al central recuperarse y deja abiertas otras alternativas para completar la zaga frente a los checos.

Espí tendrá que esperar para debutar

La situación de Carlos Espí es distinta. El delantero madridista recibió la llamada de la absoluta después de la lesión de Ferran Torres y aterrizó en Oviedo el viernes por la noche, todavía con el Sub-21 como referencia inmediata.

El atacante llega, además, con un argumento difícil de mejorar: cinco goles en el último partido de la 'Rojita' frente a San Marino, en una goleada por 0-13. Su repóker confirmó el extraordinario momento que atraviesa y terminó provocando su salto a la absoluta.

Sin embargo, los tiempos de su incorporación han jugado en su contra. Espí no entrará plenamente en la dinámica de trabajo hasta el domingo, por lo que su estreno con la selección absoluta tendrá que esperar. De la Fuente ha preferido no precipitar su debut en este encuentro.

Quien sí tendrá su oportunidad es Roberto Fernández. El delantero del Espanyol había sido descartado en los dos primeros partidos y ahora entra en la lista definitiva con el dorsal '17'. Fran García lucirá el '5', Le Normand el '3' y Víctor Muñoz heredará el '7' que dejó libre Ferran Torres.

España quiere prolongar su gran inicio

La selección ha arrancado la Nations League con paso firme y ha dejado muy buenas sensaciones en sus dos primeros compromisos tras el Mundial, demostrando que mantiene la línea competitiva que le ha llevado a situarse como la gran referencia del fútbol internacional.

El duelo del Carlos Tartiere debe confirmar la hegemonía del combinado de De la Fuente, que quiere mantener esa dinámica ante la República Checa.

El calendario no da demasiada tregua para el descanso ya que esta ventana todavía vivirá un partido más con el viaje de España a Split para afrontar un último compromiso contra Croacia el martes 6 a las 20:45 horas.