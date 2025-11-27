Toma Basic, una opción a coste cero por si no puede retener a Sofyan Amrabat

Desde Italia encartan al mediocentro defensivo croata de la Lazio, que acaba contrato y tiene 29 años recién cumplidos; sus agentes, molestos en Roma, le buscan destino

Se llama Toma Basic, acaba de cumplir 29 años y termina contrato el 30 de junio de 2026 con la Lazio, por lo que se convertirá en agente libre a finales de este curso, ya que a sus agentes no les gustaron las formas del cuadro 'azzurro' a la hora de manejar la continuidad del mediocentro defensivo croata, internacional sub 19 y sub 21, que alcanzó el premio de la absoluta ajedrezada en 2020, aunque nada desde entonces. Dos años antes, el Girondins de Burdeos pagó al Hadjuk Split 3,8 millones, doblando casi su inversión con los romanos en 2021 (7,1 millones). Sin embargo, no ha tenido continuidad en la Serie A, donde alternó lesiones, desconfianza de sus entrenadores e impericia propia.

Apuntan en 'TGcom24', la página del mercado de fichajes de Sport Mediaset, que el Real Betis está muy pendiente del zurdo, que ahora mismo está teniendo continuidad a las órdenes de Maurizio Sarri como elemento del doble pivote en un 1-4-2-3-1 que muta a veces en 1-4-3-3, con el de Zagreb actuando más de interior. Son ocho jornadas seguidas del campeonato transalpino partiendo como titular, las dos últimas completando el partido íntegro, presumiendo de un gol y dos asistencias en este periodo.

En todo caso, este presunto interés encajaría con una hipotética marcha sin retorno de Sofyan Amrabat, que ya verbalizaba este miércoles su deseo de convertir la cesión desde el Fenerbahçe en algo más serio, aunque dejando caer que sería más sencillo con Manuel Pellegrini dentro de la ecuación. Asimismo, Sergi Altimira maneja opciones muy importantes de la Premier League y la Bundesliga, sobre todo, pudiendo convencerle de marcharse su ostracismo este curso. Basic, de 1,90 y notorias actitudes para la briega, no exenta de criterio en el pase, podría erigirse en recambio a coste cero llegado el caso.

Nueva mirada a la Serie A, donde podría repetir la 'jugarreta' de Luiz Felipe

La compra en diferido de Natan de Souza, que llegó primero cedido a cambio de un millón de euros para ejercer luego este verano el Real Betis la opción de compra de nueve millones pactada con el Nápoles es, por ahora, el último movimiento de los verdiblancos con jugadores de la Serie A. También el curso pasado reclutaron a Ricardo Rodríguez (cuyo último club había sido el Torino) y Diego Llorente (cedido en la Roma por el Leeds), mientras que en la 22/23 aterrizaría a coste cero, como el internacional suizo, un Luiz Felipe que la Lazio no quiso vender en anteriores ventanas por cuatro millones y que, ahora, podría ver cómo se repite la historia con Toma Basic. En la 21/22, Germán Pezzella regresó de la Fiorentina por 3,25 milones. Para los siguientes, habría que cambiar de década: Tonny Sanabria (16/17), Joaquín Sánchez y Juan Manuel Vargas (15/16), Cristiano Piccini (14/15) y Vincenzo Rennella y Dídac Vilà (13/14).