Amrabat, el más irreemplazable para Pellegrini

Aunque le gusten las rotaciones, el entrenador del Betis sabe que tiene futbolistas capitales y uno de ellos, sino el que más, es el marroquí, que demostró ante el Girona que es vital en este equipo

El Real Betis empató 1-1 en el estadio de La Cartuja ante un Girona que sigue en descenso, por lo que el resultado supuso un pinchazo para los verdiblancos en su objetivo de luchar por la Champions League. Aunque se mantiene quinto, son dos puntos menos que frenan sus aspiraciones de alcanzar la máxima competición continental, en un partido en el que asedió sin éxito a su rival en la segunda parte y que supuso un retorno agridulce para su capitán, Isco Alarcón, que jugó la última media hora tras tres meses y medio lesionado, y que tuvo como protagonista a Antony, debido a la expulsión que lo dejará sin poder disputar el derbi ante el Sevilla de la semana que viene.

Pese a ese protagonismo de Isco y Antony, hubo un futbolista que cambió el devenir del encuentro y que se ha convertido en el más importante de Manuel Pellegrini: Sofyan Amrabat.

El técnico chileno es muy dado a hacer rotaciones, algo que se ha visto a lo largo de todas sus temporadas en Heliópolis. Ante el Girona también las hizo, con el partido de Europa League y el derbi en el horizonte y tras venir de un parón internacional con bastantes futbolistas teniendo minutos con sus selecciones. Por ese motivo descansó el marroquí, al que el 'Ingeniero' tuvo que recurrir en la segunda parte, lo que fue trascendental para el desarrollo del juego.

Con Amrabat sobre el césped, el encuentro fue totalmente distinto. Tal fue la incidencia del centrocampista africano que acabó el partido como el segundo máximo recuperador del Betis, sólo por detrás de Valentín Gómez, pero habiendo jugado escasamente 45 minutos.

Y es que Sofyan Amrabat hace algo que nadie más puede hacer en la plantilla verdiblanca. El marroquí ejerce a la perfección como '5' tradicional, con un ida y vuelta constante y una cantidad de balones recuperados que permiten a los talentos de tres cuartos en adelante estar pendientes sólo de lo que mejor se les da.

La medular bética tiene muchos jugadores, pero Amrabat es único. Marc Roca, Fornals, Sergi Altimira, Deossa, Lo Celso e incluso Isco pueden jugar en el centro del campo, pero ninguno puede aportar lo mismo que Amrabat, y eso Pellegrini lo sabe.

De hecho, el marroquí ha hecho olvidar de un plumazo a Johnny Cardoso, algo que al estadounidense le costó más con Guido Rodríguez, pero es que Amrabat supera a ambos.

LA COPA ÁFRICA, UN GRAN PROBLEMA

Seguro que Manuel Pellegrini tiene pesadillas con la disputa de la próxima Copa África de Naciones, por la que perderá a su futbolista más importante. De hecho, Marruecos tiene muchas opciones de llevarse el título, por lo que, si va todo según lo previsto, Amrabat estará fuera casi todo el torneo. Esa es una de las grandes preocupaciones del técnico chileno.

Ya en 2026, el siguiente asunto será tratar su continuidad en Heliópolis, ya que el Betis negociará con el Fenerbahçe un fichaje definitivo, pero eso son asuntos que a día de hoy quedan lejos.