Craig Skinner deja Red Bull por sorpresa tras 20 años

El ingeniero estadounidense ha dejado un hueco en el organigrama técnico tras dejar su puesto como diseñador jefe del monoplaza

El que fue el número 2 de Newey en la escudería austriaca y hasta ahora el ingeniero y diseñador jefe, Craig Skinner deja Red Bull. Y no lo hace en un momento cualquiera, si no en uno tan delicado como la víspera del comienzo de esta temporada que lo pone todo patas arriba. El estadounidense se va del equipo de la bebida energética sin dar ningún tipo de explicaciones públicas mientras que desde la escudería se han escudado con la justificación de que es por motivos personales.

Skinner, una dura baja antes de Australia

Según las informaciones de RCN365, Craig Skinner se ha marchado por decisión propia tras dos décadas trabajando para Red Bull. Aún no se han anunciado planes para sustituirlo: ''Tras 20 años en el equipo, Craig Skinner, nuestro diseñador jefe, dejará el equipo de Tecnología de Red Bull. Craig ha sido una parte fundamental de nuestro equipo y de su éxito, y queremos agradecerle su arduo trabajo y compromiso. Todo el equipo de Red Bull le desea todo lo mejor para el futuro'', indicaba el comunicado oficial.

En la estructura de Milton Keynes se ha quedado un hueco crítico en el organigrama técnico en un año de cambio reglamentario masivo. El ingeniero ha sido una de las piezas silenciosas pero fundamentales del éxito de la escudería, siendo la mano derecha de Adrian Newey cuando este estaba en Red Bull.

Los logros de Skinner

En 2006 se unió al equipo poco después de su creación procedente de Jordan y Williams. En esos primeros tres años en la compañía, desarrolló el papel de Ingeniero de CFD (Dinámica de Fluidos Computacional). El ascenso técnico llegaría en 2009 y se extendería asta 2007, siendo promovido como líder del grupo de CFD y posteriormente a Subdirector de Dinámica en 2014, trabajando codo con codo con Adrian Newey y Dan Fallows.

En 2019, su papel de Jefe de Aerodinámica fue vital para la recuperación de Red Bull frente al dominio de Mercedes, sentando las bases del coche que daría a Verstappen su primer título. La última etapa de Craig Skinner, desde 2022 a 2026, ha estado marcada por la reestructuración interna que le hizo asumir el papel del Diseñador Jefe del monoplaza. Bajo su liderazgo se gestó el RB19 en 2023, el coche más dominante de la historia de la Fórmula 1 y ganador de 21 de 22 carreras. Su marcha se suma a la fuga de cerebros que ha sufrido el equipo en los últimos tiempo, contando con la salida de Adrian Newey hacia Aston Martin y Jonathan Wheatley hacia Audi.